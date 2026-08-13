Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El yoga toma la calle Real de A Coruña

Un grupo de jóvenes acerca la práctica del yoga a los viandantes en pleno centro de la ciudad

Belén Cebey
Belén Cebey
13/08/2026 13:49
Yoga en la calle Real de A Coruña
​ ​La actividad, vinculada a Sahaja Yoga, despertó la curiosidad de numerosos viandantes.
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La calle Real de A Coruña se convirtió este jueves en un improvisado espacio para el yoga y la meditación. Un grupo de personas instaló sus esterillas y material informativo a pie de calle para acercar esta disciplina a vecinos y visitantes que transitaban por una de las vías más concurridas del centro.

La actividad, vinculada a Sahaja Yoga, despertó la curiosidad de numerosos viandantes. Entre el movimiento habitual de la calle, los participantes ofrecían información sobre esta práctica, centrada en la meditación y el bienestar personal.

La escena llamó especialmente la atención por desarrollarse en plena vía pública, integrando una actividad relacionada con la relajación y la concentración en el ambiente urbano de la calle Real.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Rosp Corunna, empresa de Sandra Ortega, gana un 2,28% más en 2025 y eleva su patrimonio a 11.194 millones
Agencias
Visita de Alfonso Rueda a la Granja La Esperanza, de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña (con sede en Bergondo)

El presidente de la Xunta felicita a Bico de Xeado: "Un ejemplo perfecto de Galicia Calidade"
Iván Aguiar
El ideal gallego

Oleiros lleva la música a sus calles este sábado con cuatro actuaciones
Redacción
quintana. folclore del mundo, recepciÃ³n en ayuntamiento

La vuelta al mundo en cinco días desde A Coruña
Óscar Ulla