El yoga toma la calle Real de A Coruña

​ ​La actividad, vinculada a Sahaja Yoga, despertó la curiosidad de numerosos viandantes. Cedida

La calle Real de A Coruña se convirtió este jueves en un improvisado espacio para el yoga y la meditación. Un grupo de personas instaló sus esterillas y material informativo a pie de calle para acercar esta disciplina a vecinos y visitantes que transitaban por una de las vías más concurridas del centro.

La actividad, vinculada a Sahaja Yoga, despertó la curiosidad de numerosos viandantes. Entre el movimiento habitual de la calle, los participantes ofrecían información sobre esta práctica, centrada en la meditación y el bienestar personal.

La escena llamó especialmente la atención por desarrollarse en plena vía pública, integrando una actividad relacionada con la relajación y la concentración en el ambiente urbano de la calle Real.