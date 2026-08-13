El programa del Grupo El Ideal Gallego sobre el eclipse total de Sol llegó a más de 10.000 espectadores

El director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el director comercial del Grupo Editorial El Ideal Gallego, José Gerardo Fernández, durante la retransmisiónl Germán Barreiros

El dispositivo preparado por el área audiovisual del Grupo Editorial El Ideal Gallego para la retransmisión desde el colegio Salesianos de A Coruña del eclipse total de Sol de este pasado miércoles fue seguido por más de 10.000 personas.

Los espectadores se conectaron a través de las páginas web y las redes sociales de las distintas cabeceras del grupo y mediante la plataforma de streaming YouTube.

La emisión especial con motivo de la cita astronómica desarrollada por el grupo editorial alcanzó en algunos momentos de la retransmisión –que comenzó a mediodía y tuvo una duración total de nueve horas– a más de 10.000 personas.

A estas cifras de seguimiento dentro del grupo se unen las captadas a través del diario digital ‘El Debate’, desde donde se sumaron otros tantos lectores, lo que permitió, de esta manera, una cobertura que alcanzó a más de 20.000 personas.

Lugar estratégico

El programa emitido desde el colegio Salesianos, un lugar estratégico enclavado en el Paseo Marítimo que permitía contemplar toda la bahía coruñesa, mantuvo a lo largo de la jornada su músculo de seguidores.

Los puntos de mayor seguimiento se registraron en los momentos en los que las nubes hicieron acto de presencia, cuando la retransmisión ayudó a muchas personas la visualización en buenas condiciones de un fenómeno astronómico que paralizó mirando al cielo buena parte del Galicia y de la mitad norte de España.