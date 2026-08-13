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A Coruña

El presidente de la Xunta felicita a Bico de Xeado: "Un ejemplo perfecto de Galicia Calidade"

Destaca el éxito de esta cooperativa con sede en Bergondo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/08/2026 15:05
Visita de Alfonso Rueda a la Granja La Esperanza, de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña (con sede en Bergondo)
Visita de Alfonso Rueda a la Granja La Esperanza, de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña (con sede en Bergondo)
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este jueves que Bico de Xeado, marca de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña (con sede en Bergondo) representa el futuro sólido y competitivo del rural gallego, con granjas modernas, eficientes y vinculadas al territorio.

Rueda, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó en San Sadurniño la Granja La Esperanza, de esta cooperativa. En su intervención, el responsable del Ejecutivo autonómico señaló que esta iniciativa puede presumir de ser "un ejemplo perfecto de la Galicia Calidade", apuntando que el Gobierno gallego continuará apoyando este tipo de iniciativas.

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El presidente destacó que en estas instalaciones se produce una materia prima de calidad con la que luego se elabora un helado reconocido en Galicia y en el resto de España, con un total de 30 heladerías.

Bico de Xeado, con 30 cooperativas socias, es también, tal y como apuntó Rueda, un ejemplo de la fórmula de éxito que supone el cooperativismo gallego. Tal y como recordó el presidente, la Xunta está tramitando la nueva Ley de cooperativas de Galicia. 

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