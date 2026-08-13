El eclipse desde A Coruña, en cifras

El eclipse visto desde la Torre Hercón German Barreiros

Una muy complacida Inés Rey celebró hoy una rueda de prensa en la que expuso sus conclusiones sobre la celebración del eclipse de ayer: todo había salido bien. Por lo menos, lo que estaba en las manos del Gobierno local, al que no puede hacerse responsable de la bruma. "Non hai nube que poida coa capacidad da Coruña de proxectarse como a gran capital que é", asegura la regidora.

"Os berros e aplausos cando se fixo de noite son xa inesquecibles", explicó Rey, que recordó que miles de medios de comunicación han inmortalizado a la Torre de Hércules. La alcaldesa ofreció algunas cifras: más de 225.000 espectadores, de los que 125.000 se encontraban entre el Aquarium Finisterrae y el estadio de Riazor, 30.000 en O Portiño, otros tantos en monte de San Pedro, 25.000 en la Torre y unos diez mil más en los barrios. "Una movilización extraordinaria que se asumió con naturalidad", opinó la alcaldesa.

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Casi 400 profesionales participaron en el dispositivo, incluidos los servicios de limpieza. Pero Rey reconoció el trabajo que se había realizado durante los meses previos: Seguridad Ciudadana, Turismo, Cultura, Deportes, Infraestructuras, Bienestar Social, Educación, Medio Ambiente, Museos Científicos, etc.

Movilidad

La entrada de vehículos más numerosa tuvo lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas por la avenida de Alfonso Molina, lo que para el Ayuntamiento, significa que el público siguió el consejo de no dejar el desplazamiento de la última hora. Prácticamente la afluencia fue igual a la del miércoles de la semana pasada: se registraron 83.712 vehículos. Eso sí, se detectó una gran cantidad de peatones hacia el Paseo Marítimo.

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Solo se registró un accidente por alcance, en Alfonso Molina, sin heridos. Y el transporte público incrementó el número de viajeros un 10% con respecto a la media, aunque las líneas especiales de María Pita se incrementaron un 100%, y la línea UDC (que traían al público que había estacionado en los parkings disuasorios) un 60% y las líneas 3, 12 y 14 un 25%.

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Tampoco hubo incidentes de ningún tipo. Ni siquiera el punto violeta que se instaló en el Paseo Marítimo notificó ninguno. En cuanto a la basura, generó mucho menos de San Juan, el único evento de este tipo con el que puede compararse. Se usaron las papeleras y los contenedores de forma intensiva. "Cada vez facemos eventos mais grandes e mais sostibles", aseguró Rey.

Hotelería

En A Coruña se celebraron varios eventos, como el concierto de The Rapants en la plaza de María Pita. Hospeco (Asociación provincial de Hostelería) confirmó que la cifra de ocupación de la ciudad llegó al 99% y el 75% de las reservas se habían hecho en octubre del año pasado. A esto hay que añadir lo seis cruceros, que trajeron a 15.000 turistas.

Aunque los datos definitivos tendrán que esperar hasta el final de las fiestas del verano, "o mais importante é que os que viñeron marchan encantados", aseguró Rey, que espera que los datos confirmen que "además de ser a capital económica de Galicia, somos tamén a capital cultural e turística". "Somos o gran motor cultural de Galicia, mirando de frente a cidadanía, cunha programación cultural de primer nivel", concluyó.