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A Coruña

El 16% de las viviendas alquiladas en A Coruña en el segundo trimestre del año no llevaban ni un día en el mercado

La ciudad se sitúa un punto por debajo de la media a nivel estatal

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
13/08/2026 11:42
Vistas de la ciudad desde A Zapateira
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Patricia G. Fraga
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El 16% de las viviendas alquiladas a través de Idealista en el segundo trimestre del año llevaban menos de 24 horas en el mercado. Así lo explica la propia plataforma, en un estudio publicado esta mañana que sitúa así la urbe herculina solo un punto por debajo de la media del mercado a nivel estatal, del 17%.

Por comparar, en el mismo informe que realizó Idealista el año pasado, el porcentaje en A Coruña era de un 6%. Es decir: que en un año el número de alquileres 'exprés' ha crecido un 10% en la ciudad. 

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Según informa Idealista, Ceuta lideró el ranking de capitales con el 67% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de Teruel (50%) y Huesca (44%). A continuación se situaron Barcelona (36%), Melilla (31%) y Girona, Guadalajara y Tarragona (30% en los tres casos).

Entre las grandes ciudades, San Sebastián y Valencia registraron un 14% de alquileres exprés, seguidas de Sevilla (13%), Alicante (10%) y Madrid y Málaga (9% en ambas).

Por el contrario, Soria fue la única capital donde no se registraron alquileres de viviendas en menos de 24 horas durante el segundo trimestre. Cáceres (4%), Ourense y Almería (6% en ambas) presentaron las tasas más bajas.

Por provincias, Teruel encabezó el ranking con un 39% de alquileres exprés, seguida de Barcelona (35%), Tarragona (31%), Navarra (29%), Guipúzcoa (27%), Guadalajara y Álava (26% en ambas) y Huesca (25%). En el caso de la provincia de A Coruña, tuvo un 18%. En el extremo contrario, Cáceres registró la menor incidencia, con un 3%, seguida de Ourense (6%), Soria (8%) y Lugo y Salamanca (9% en ambas). Pontevedra registró un 10%.

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