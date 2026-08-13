Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Aumenta en un 40% la recaudación por ocupación de la vía pública

A las actividades tradicionales como los puestos callejeros se unen los rodajes cinematográficos

Abel Peña
Abel Peña
13/08/2026 04:32
Puesto de venta callejera de ramos de San Juan
Puesto de venta callejera de ramos de San Juan
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

En verano, parece que los puestos de venta callejera brotan como setas por todas partes. Es normal, porque es durante la canícula cuando se celebran eventos donde se instalan puestos, barracas, casetas y atracciones e incluso el más novedoso (y cada vez más frecuente) de los rodajes cinematográficos. Como toda actividad económica, debe pagar una tasa municipal y, aunque económicamente todavía no sean muy relevantes para las arcas municipales, el año pasado creció en un 40% su aportación: pasó de menos de 25.000 a superar los 40.000 euros solo en lo que se refiere al pago por ocupación de la vía pública.

Este incremento permite medir el aumento de la actividad de esta clase de eventos, que se han convertido en una de las formas más populares de dinamización callejera, pero también de otro tipo de actividades que hasta hace unos cuantos años eran insólitas, como los rodajes callejeros, ya sean de películas, documentales o anuncios. De un tiempo a esta parte, los coruñeses han dejado de extrañarse de encontrarse con una calle cortada por un rodaje de Vaca Films o cualquier otra productora gallega.

Edificio de Puerta Real,

La antigua residencia de estudiantes que compró un promotor hotelero cumple siete años sin actividad

Más información

Por supuesto, reservar el espacio para el rodaje cuesta dinero, aunque este caso sea una excepción todavía frente a los puntos de venta callejeros tradicionales. Precisamente esta semana, el Gobierno local licitó el aprovechamiento y ocupación del dominio público, en régimen de concurrencia, para el ejercicio de la venta ambulante en diversas localizaciones del municipio de 2027 a 2030, y en el que vienen incluidas todas las tasas, como la de industria callejera y ambulante (que aportó poco más de 23.000 euros el año pasado).

Por ejemplo, instalar un puesto en el parque de Oza cuesta como mínimo al año 2.581 euros, mientras que en el de Eirís cuesta la mitad (1.147 euros). En cambio, el precio mínimo de la concesión de un puesto más pequeño en lugares céntricos como la plaza de España o los jardines de Méndez Núñez es de 58,52 euros al año, pero hay que entender que se trata del precio mínimo de partida, y que la mejor oferta es la que gana.

GermÃ¡n. Calle DurÃ¡n Loriga

Durán Loriga lamenta su olvido flanqueada por las grandes reformas de San Andrés y los Cantones

Más información

Lo mismo ocurre con los artistas que se suelen apostar bajo los arcos del teatro Rosalía de Castro, o en la calle Barcelona, o en Ángel Senra, o en la calle Ramón y Cajal, o en la plaza de Lugo. Ahora podrán optar a un “puesto superreducido” (de 1,5 metros cuadrados) por un mínimo de 218,15 euros mientras que los vendedores de los alrededores del estadio que venden accesorios deportivos, deben pagar un mínimo de 270 euros al año por unos puestos más grandes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

María Pita en la Batalla Naval de 2001

Hace 25 años | María Pita gana a Drake y Peruleiro, una Primitiva de 839 millones de pesetas
Noela Rey Méndez
Puesto de venta callejera de ramos de San Juan

Aumenta en un 40% la recaudación por ocupación de la vía pública
Abel Peña
El ideal gallego

¿Qué hacer hoy, 13 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
Redacción
Emergencias 112

El 112 gestionó este miércoles más de 350 incidencias, ninguna relacionada con el eclipse
Europa Press