Aumenta en un 40% la recaudación por ocupación de la vía pública

Puesto de venta callejera de ramos de San Juan Patricia G. Fraga

En verano, parece que los puestos de venta callejera brotan como setas por todas partes. Es normal, porque es durante la canícula cuando se celebran eventos donde se instalan puestos, barracas, casetas y atracciones e incluso el más novedoso (y cada vez más frecuente) de los rodajes cinematográficos. Como toda actividad económica, debe pagar una tasa municipal y, aunque económicamente todavía no sean muy relevantes para las arcas municipales, el año pasado creció en un 40% su aportación: pasó de menos de 25.000 a superar los 40.000 euros solo en lo que se refiere al pago por ocupación de la vía pública.

Este incremento permite medir el aumento de la actividad de esta clase de eventos, que se han convertido en una de las formas más populares de dinamización callejera, pero también de otro tipo de actividades que hasta hace unos cuantos años eran insólitas, como los rodajes callejeros, ya sean de películas, documentales o anuncios. De un tiempo a esta parte, los coruñeses han dejado de extrañarse de encontrarse con una calle cortada por un rodaje de Vaca Films o cualquier otra productora gallega.

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Por supuesto, reservar el espacio para el rodaje cuesta dinero, aunque este caso sea una excepción todavía frente a los puntos de venta callejeros tradicionales. Precisamente esta semana, el Gobierno local licitó el aprovechamiento y ocupación del dominio público, en régimen de concurrencia, para el ejercicio de la venta ambulante en diversas localizaciones del municipio de 2027 a 2030, y en el que vienen incluidas todas las tasas, como la de industria callejera y ambulante (que aportó poco más de 23.000 euros el año pasado).

Por ejemplo, instalar un puesto en el parque de Oza cuesta como mínimo al año 2.581 euros, mientras que en el de Eirís cuesta la mitad (1.147 euros). En cambio, el precio mínimo de la concesión de un puesto más pequeño en lugares céntricos como la plaza de España o los jardines de Méndez Núñez es de 58,52 euros al año, pero hay que entender que se trata del precio mínimo de partida, y que la mejor oferta es la que gana.

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Lo mismo ocurre con los artistas que se suelen apostar bajo los arcos del teatro Rosalía de Castro, o en la calle Barcelona, o en Ángel Senra, o en la calle Ramón y Cajal, o en la plaza de Lugo. Ahora podrán optar a un “puesto superreducido” (de 1,5 metros cuadrados) por un mínimo de 218,15 euros mientras que los vendedores de los alrededores del estadio que venden accesorios deportivos, deben pagar un mínimo de 270 euros al año por unos puestos más grandes.