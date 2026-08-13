A Coruña prevé que las escalas de cruceros crezcan un 20% en 2027

Tres cruceros permanecen atracados en el puerto de A Coruña durante esta semana Quintana

A Coruña es una ciudad que atrae a las empresas que gestionan los trasatlánticos. Así lo evidencian los datos de escalas de los últimos años, en los que se ha experimentado un importante crecimiento.

El responsable de la terminal de cruceros, Luis del Moral, desveló esta misma semana que se estima que en 2027 se produzca una subida del 20% en la llegada de estos grandes buques. De este modo, se pasaría de las 180 escalas programadas para este año a rondar las 215 o 217.

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Estas cifras suponen un espaldarazo al trabajo realizado por la empresa que explota la terminal, las diversas compañías que trabajan en la dársena coruñesa y la Autoridad Portuaria. De hecho, de cumplirse esta estimación, supondrá un crecimiento del 65% respecto a 2023, cuando arribaron a la ciudad 130 trasatlánticos. Luis del Moral también explicó que ya hay programadas escalas para 2028, 2029 e incluso 2030.

El pasado miércoles, cuando ocurrió el eclipse solar, los muelles albergaron a un total de cinco grandes cruceros al mismo tiempo (en esa jornada llegó a haber otro barco que partió de madrugada). Esto supuso el lleno total, ya que no había espacio para otro crucero de gran tamaño.

“Va a haber un momento en el que surja cualquier cosa, un barco extra que pueda venir, y no tengamos atraque”, señaló Del Moral para detallar que el puerto se queda pequeño en situaciones como esta.

De hecho, indicó que otro crucero, el ‘Ventura’, no pudo visitar A Coruña durante la jornada de la ocultación del Sol por este mismo motivo y que se le ofreció la alternativa de poder dirigirse a Ferrol, que, a su juicio, es un “segundo atraque cuando A Coruña está lleno”. Además, destacó la labor realizada para la captación de nuevos cruceros y la buena gestión de la Autoridad Portuaria.

Modernización

El puerto de A Coruña cuenta con unas llamativas estructuras de color amarillo desde este año. Están ubicadas en el muelle de Trasatlánticos y fueron instaladas como parte de una importante obra de modernización de estas instalaciones.

Se trata de los nuevos noráis y defensas que fueron colocados por la Autoridad Portuaria, que decidió acometer estos trabajos para modernizar este muelle, que fue inaugurado hace 35 años y que requería de unos sistemas adaptados a la flota actual.

La entidad que preside Martín Fernández Prado explicó que la ejecución de la obra “no fue sencilla” porque en todo momento se tuvo que “compatibilizar” con la llegada de los cruceros. De este modo, este espacio nunca estuvo cerrado y siguió en funcionamiento. La obra incluyó la instalación de 21 nuevas defensas y de 18 noráis.

El Puerto coruñés señaló que el muelle de Trasatlánticos entró en servicio “en los años 90 del siglo pasado” y que en los últimos tiempos ha registrado “una alta ocupación”, con “una media de más de 100 escalas al año”.

A esto hay que sumar que la flota de cruceros mundial ha experimentado “un notable cambio” y, en estos momentos, los mayores buques que hacen uso de la instalación tienen “unas dimensiones y desplazamiento mucho mayor” que aquellos para los que se diseñaron los sistemas de defensa y amarre iniciales.

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Como muestra de esta situación, dos de los primeros barcos en estrenar este muelle hace 35 años fueron el ‘Queen Elizabeth II’ y el ‘Camberra’. Ambos transportaron a cerca de 1.700 pasajeros (más 1.000 tripulantes) y contaban con esloras de entre 250 y 294 metros.

El pasado miércoles, el ‘Celebrity Equinox’ se ubicó en el muelle de Transatlánticos. Cuenta con 317 metros de eslora y a bordo viajaban 2.852 pasajeros y 1.250 tripulantes.. El ‘Queen Anne’, que amarró en el muelle de San Diego, dispone de 323 metros de eslora y transportó a 3.000 pasajeros y 1.225 tripulantes.

El ‘Iona’ es un trasatlántico que suele recalar en A Coruña en la actualidad. Transporta habitualmente a más de 5.000 visitantes (más 1.700 marinos) y su eslora es de 344,5 metros.

En el muelle de Trasatlánticos está prevista otra actuación. La empresa Regenera invertirá más de diez millones de euros en instalar el sistema de suministro eléctrico a los cruceros, que permitirá que los buques apaguen sus motores durante las escalas en el puerto coruñés.

Este sistema también se instalará también en Calvo Sotelo Sur, que se utiliza en el caso de escalas múltiples. Se prevé que pueda estar operativo a finales de 2027.