Un programa especial para seguir de primera mano un evento único

La alcaldesa, Inés Rey, desde el balcón de Salesianos tras hablar con José Gerardo Fernández y Rubén Ventureira Germán Barreiros

Mientras en A Coruña tanto propios como extraños buscaban el lugar idóneo para seguir de la mejor manera posible el ballet cósmico que nos iba a regalar este miércoles el cielo, en un lugar privilegiado del Paseo Marítimo, el colegio Salesianos, con una vista única de toda la bahía, el Grupo Editorial El Ideal Gallego dispuso un programa especial de más de ocho horas por el que pasaron una veintena de invitados que analizaron el histórico fenómeno astronómico, que en su momento culmen dejó a la ciudad con la miel en los labios, desde múltiples puntos de vista.

Inés Rey, Gonzalo Castro, Carlos García Touriñán, Martín Fernández Prado, Xosé Regueira, Xosé Alfeirán, Álvaro Lens, Moncho Núñez, Manuel Martínez Pan, Agustín Collazos, Marcos Pérez, Paco Lodeiro, Antón Baleato, Alfredo Sellier, Luis del Moral, Óscar Regal, David Lousa o María Beade fueron algunos de los participantes del programa, que contó con conexiones con periodistas de las cabeceras del grupo, como el director de Diario de Arousa, José Pereira; la redactora jefe de El Ideal Gallego, Doda Vázquez; o la coordinadora web de Diario de Ferrol, Marta Corral. Todo conducido por José Gerardo Fernández.

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Potencia y turismo

“A Coruña es una ciudad preparada para esto y mucho más”, fue una de las frases de la alcaldesa, Inés Rey, una idea que se repitió bastante durante la emisión desde Salesianos.

Lo que también se repitieron fueron las loas a una ciudad con múltiples virtudes. “A Coruña tiene un carácter diferenciador”, aseguraba el presidente de Hospeco, Agustín Collazos. “Estamos emproados hacia la muerte del Sol”, apuntaba, por su parte, el historiador y guía turístico Suso Martínez sobre la ventana de oportunidad única que iba a tener la urbe, no sin añadir: “Somos una ciudad bendecida por el Sol”.

El apartado turístico también fue algo a tratar durante buena parte del programa. “Ojalá hubiese un eclipse cada mes”, apuntaba con cierto humor Óscar Regal, de Viajes Embajador y de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje (Agavi), una frase similar a la que horas antes había dicho Álvaro Lens, el gerente de Coruña Convention Bureau: “Podía haber un eclipse todos los años”. “É unha boa oportunidade para avanzar nese turismo de estrelas e traballar nos ceos limpos”, afirmaba el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, sobre la ventana de oportunidad que se ha abierto por el interés mostrado en toda Galicia con la visión del fenómeno.

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El perfil de visitante también lo trataron varios de los invitados. Fue el caso de Rafael Serrano, vicepresidente de Aviturga, que apuntó a los turistas de Estados Unidos, que tras experimentar eclipses en años pasados, ahora viajan en su búsqueda. “Se ha generado cantera”, añadía Collazos más tarde.

Los cuidados

Durante las más de ocho horas de programa se dieron también consejos para la observación del eclipse de la manera más segura.

Voces autorizadas como el jefe de Oftalmología de la Clínica Quirón, Emanuel Barberá, que advirtió que el lagrimeo, la visión borrosa o los ojos rojos son alertas de lesiones en la vista ocasionada por la visión del fenómeno sin protección.

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Consejos más emocionales dio el director de los Museos Científicos de A Coruña, Marcos Pérez Maldonado, que recordaba que “mirar al sol con las gafas es una parte muy pequeña de todo el proceso, lo que nos va a emocionar son los cambios en la temperatura, la forma en la que el color del aire se va alterando”, enumeraba Pérez Maldonado sobre lo que, precisamente, fue lo más llamativo de la jornada de ayer por culpa de la nubosidad. “Ante la duda, mejor no quitarse las gafas”, decía, por su parte, María Beade, de Sánchez Lázaro, del grupo Federópticos. Y lo apuntaba en relación a esas lesiones oculares que, en realidad, tardan en hacerse notar: “Ese daño no es inmediato, una persona que está viendo el eclipse no nota el dolor al instante”, aseguraba.