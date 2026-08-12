Un incendio forestal en O Portiño, en A Coruña, moviliza a los Bomberos

El humo del fuego visto desde la bahía Carlota Blanco

Un incendio sorprendió este mediodía a las personas que se acercaron hasta el monte de San Pedro para observar el eclipse total de Sol. El fuego, en una zona verde de O Portiño, se originó sobre las 15.40 horas, según informan los Bomberos de A Coruña, que ya han desplazado tres dotaciones (también se han movilizado agentes de la Policía Local y la Nacional) hasta el lugar para proceder con su extinción.

Este incendio tiene dos focos distintos. Uno de ellos, en un punto más cercano al poblado de O Campanario, por lo que se sospecha que puede haber sido intencionado. Por su parte, desde Medio Rural se ha movilizado un agente forestal, cuatro brigadas, dos motobombas y dos helicópteros, uno de los cuáles se encuentra,

El humo que está originando el incendio puede verse desde buena parte de la ciudad, incluidas unas playas de Riazor y Orzán y un centro totalmente abarrotadas de gente por el impacto del eclipse, el Teresa Herrera y las fiestas de María Pita.