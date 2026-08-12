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A Coruña

Un incendio forestal en O Portiño, en A Coruña, moviliza a los Bomberos

Se trata del segundo fuego de este tipo en dos días, después de que ayer ardiera Penamoa

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/08/2026 16:08
El humo del fuego visto desde la bahía
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Carlota Blanco
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Un incendio sorprendió este mediodía a las personas que se acercaron hasta el monte de San Pedro para observar el eclipse total de Sol. El fuego, en una zona verde de O Portiño, se originó sobre las 15.40 horas, según informan los Bomberos de A Coruña, que ya han desplazado tres dotaciones (también se han movilizado agentes de la Policía Local y la Nacional) hasta el lugar para proceder con su extinción.

Este incendio tiene dos focos distintos. Uno de ellos, en un punto más cercano al poblado de O Campanario, por lo que se sospecha que puede haber sido intencionado. Por su parte, desde Medio Rural se ha movilizado un agente forestal, cuatro brigadas, dos motobombas y dos helicópteros, uno de los cuáles se encuentra,  

Incendio Monte de San Pedro

El humo que está originando el incendio puede verse desde buena parte de la ciudad, incluidas unas playas de Riazor y Orzán y un centro totalmente abarrotadas de gente por el impacto del eclipse, el Teresa Herrera y las fiestas de María Pita.

Incendio Penamoa

Un incendio forestal consume una extensión del tamaño del estadio de Riazor en la zona de Penamoa

Más información
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