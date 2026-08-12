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A Coruña

Todo listo en monte de San Pedro: hasta 40.000 personas verán el fenómeno astronómico del año

Abel Peña
Abel Peña
12/08/2026 16:40
quintana. dispositivo de seguridad en coraza, punto Violeta en la coraza, previa al eclipse en el OrzÃ¡n y Riazor, monte de san pedro, trafico cortado por municipales, coches aparcados en la carretera, gente subiendo y pedida de mano
Todo listo junto al Árbore da Veira
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El monte de San Pedro se prepara para la que será, probablemente, la jornada más especial de su historia. Se espera que hasta 40.000 personas abarroten la zona verde, más visitantes de los que nunca ha recibido. Luis Veira, el chef de Árbore da Veira asegura que el servicio de seguridad del recinto tuvo que expulsar a unos turistas que habían estacionado en el aparcamiento con la intención de pasar allí la noche. 

En un par de horas, el lugar estará abarrotado de gente que habrá traído mantas, sillas y (como es deseable) gafas especial para contemplar el fenómeno astronómico del siglo en España. Y no son pocos los que han venido a comer

"Aquí está todo listo. Tenemos bastante práctica, no hay agobios", comenta el chef. En el exterior, una zona de fiesta cortesía de Estrella Galicia, con música relajante para pasar el rato hasta que llegue la hora de la alineación. "Nosotros hemos instalado una barra para que la gente pueda beber cerveza y agua a precios económicos porque ahí no hay nada, y San Pedro es el monte de la gente", comenta Veira. 

De momento, el parque sigue cerrado al público, pero se abrirá a partir de las seis de la tarde. Eso sí, no se permitirá el acceso a coches. Solo se podrá llegar hasta la zona verde en autobús o a pie, para evitar atascos. 

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