Tiendas y cafeterías de A Coruña abren esta mañana con carteles de 'cerrado por eclipse'

La cafetería Doré, en la ronda de Nelle, con un cartel de que cerrará esta tarde por el eclipse Quintana

Cafeterías, tiendas y establecimientos de todo tipo han abierto sus puertas esta mañana sabiendo que, de forma especial, esta tarde cerrarán un poco antes para poder observar el eclipse total de sol. Algunos lo han hecho adheridos a la campaña 'Pechado por eclipse' de la Agrupación Astronómica ÍO, y otros, como el Café Doré de la ronda de Nelle, lo han hecho simplemente por iniciativa propia.

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Y es que nadie quiere perderse el evento astronómico del siglo. La ciudad entera estará pendiente del cielo, y también lo harán aquellos que hoy saldrán un poco de antes de trabajar para ser testigos de un acontecimiento único en sus vidas.