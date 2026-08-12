Streaming en directo | Programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el eclipse 2026

El área audiovisual del Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza, como apoyo a todas las iniciativas que está llevando a cabo con motivo del eclipse, un programa especial en directo que será emitido a través de las páginas web de sus periódicos, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños, Diario Compostela y dxt Campeón, sus redes sociales, y otras plataformas como YouTube.

Síguelo también en directo, junto a la cuenta atrás para el eclipse en: directos.elidealgallego.com