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Directo programa eclipse
A Coruña

Streaming en directo | Programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el eclipse 2026

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/08/2026 11:59

El área audiovisual del Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza, como apoyo a todas las iniciativas que está llevando a cabo con motivo del eclipse, un programa especial en directo que será emitido a través de las páginas web de sus periódicos, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños, Diario Compostela y dxt Campeón, sus redes sociales, y otras plataformas como YouTube.

Síguelo también en directo, junto a la cuenta atrás para el eclipse en: directos.elidealgallego.com

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En directo| El eclipse 2026 en el Grupo El Ideal Gallego

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