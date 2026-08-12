Retenciones en los accesos a A Coruña y aparcamientos llenos a unas horas del eclipse total de Sol

Atascos en la AP-9 en dirección entrada a la ciudad DGT

A unas horas del eclipse total de Sol, la movilidad en A Coruña, uno de los sitios desde donde mejor se verá el fenómeno, ya ha cambiado, con mucho tráfico en sentido entrada y los aparcamientos de la urbe llenos. También se ha notado incluso ya en el área metropolitana.

La Policía local ha señalado que hay bastante movimiento de entrada de coches, lo que está provocando retenciones en Alfonso Molina, uno de los principales accesos a la ciudad, ya que recibe los vehículos que proceden del área metropolitana y la autopista AP-9, donde también hay tráfico lento en dirección de entrada a la ciudad. En Alfonso Molina, sobre las 13.30 horas, el atasco llegaba hasta la altura del IES Fernando Wirtz.

La mayoría de estos vehículos accede por la plaza de Ourense y en el centro de la ciudad los aparcamientos ya tienen colgado el cartel de "completo". Algunos, como el del Orzán, estaban ya completos sobre las 10.30 horas. Otra de las zonas resentidas es San Andrés. El atasco a estas horas, por otra parte, indica que buena parte de la población ha seguido las indicaciones de las autoridades de acudir con tiempo a la ciudad para coger sitio.

Así, también hay mucha gente paseando por las calles y visitando monumentos como la Torre de Hércules, que por la tarde cerrará porque es uno de los sitios protegidos desde los que no se podrá observar el eclipse.