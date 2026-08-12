¿Qué hacer hoy, 12 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Los Satélites, en una presentación Quintana

Las Noites de María Pita realizará una verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro, a las 22.00 horas en la plaza de María Pita.

A las 18.00 horas en el auditorio del parque de Santa Margarita, la cantante Rosana presenta 'Bajo el anillo'.

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El Festival Internacional del Folclore comienza a las 18.30 horas en la plaza de España con la Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Viñetas desde o Atlántico continúa con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. Consulta el programa completo en este enlace. Además, en los jardines de Méndez Núñez sigue la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).

A las 21.00 horas comienza el partido entre el Deportivo y el Real Madrid por el Trofeo Teresa Herrera de Fútbol masculino.