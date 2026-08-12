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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 12 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/08/2026 04:30
Los Satélites formarán parte de la gala ‘Bícame Pucho’ que organiza El Ideal Gallego
Los Satélites, en una presentación 
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Las Noites de María Pita realizará una verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro, a las 22.00 horas en la plaza de María Pita. 

A las 18.00 horas en el auditorio del parque de Santa Margarita, la cantante Rosana presenta 'Bajo el anillo'.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Segunda jornada del Noroeste con el concierto de Yerai Cortés en María PitaVer más imágenes

El Festival Internacional del Folclore comienza a las 18.30 horas en la plaza de España con la Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Viñetas desde o Atlántico continúa con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. Consulta el programa completo en este enlace. Además, en los jardines de Méndez Núñez sigue la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).

A las 21.00 horas comienza el partido entre el Deportivo y el Real Madrid por el Trofeo Teresa Herrera de Fútbol masculino.  

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