¿Qué hacer hoy, 12 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
Las Noites de María Pita realizará una verbena con Los Satélites, con la participación especial de Paco Lodeiro, a las 22.00 horas en la plaza de María Pita.
A las 18.00 horas en el auditorio del parque de Santa Margarita, la cantante Rosana presenta 'Bajo el anillo'.
El Festival Internacional del Folclore comienza a las 18.30 horas en la plaza de España con la Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).
Viñetas desde o Atlántico continúa con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. Consulta el programa completo en este enlace. Además, en los jardines de Méndez Núñez sigue la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).
A las 21.00 horas comienza el partido entre el Deportivo y el Real Madrid por el Trofeo Teresa Herrera de Fútbol masculino.