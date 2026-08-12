Lleno de turistas en A Coruña por el eclipse, los cruceros, el Teresa Herrera y las fiestas

Un paseo por el entorno de la Torre de Hércules, el principal monumento de A Coruña, ya hace presagiar que este miércoles no es un día normal. El aparcamiento está completamente saturado, con autocaravanas, coches y autobuses buscando donde parar. Taxis y VTC (vehículos de transporte colectivo) también están muy presentes en la zona. En el centro, los aparcamientos subterráneos se han llenado muy pronto. La coincidencia del eclipse solar, el Trofeo Teresa Herrera y las fiestas de María Pita llena la ciudad de visitantes.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, realizó un balance por la mañana sobre esta jornada extraordinaria para el sector y destacó que todos estos eventos provocaron que se rozase el “lleno” en los establecimientos de alojamiento de la ciudad. También explicó que en las horas previas al eclipse todavía quedaban “algunas habitaciones” disponibles para los más rezagados pero que probablemente quedarían ocupadas a lo largo del día. Eso sí, a precios elevados. En plataformas como Booking todavía había alguno de estos espacios por 400 y 500 euros.

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“El eclipse, unido al partido de Teresa Herrera y a las fiestas de María Pita, junto con lógicamente la temporada alta en cuanto al turista, pues ha hecho que sea el día perfecto en cuanto a ocupación”, aseguró Collazos.

Actividad portuaria

Otros puntos céntricos de A Coruña, como la plaza de María Pita o La Marina, contaron con una importante presencia de turistas. Muchos de ellos llegaron procedentes de los cinco trasatlánticos que estuvieron atracados en los muelles durante buena parte del día (en la jornada se contabilizaron seis, pero uno se marchó ya a las cinco de la madrugada).

El eclipse solar captó la atención de las navieras. Las cifras dejan claro que se trata de una jornada histórica para la Autoridad Portuaria coruñesa, aunque no se batirá el récord de cruceros presentes en los muelles. En estos navíos llegaron 12.052 cruceristas y 5.626 tripulantes, lo que hace un total de 17.678 visitantes.

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Para ello, el organismo portuario preparó un importante dispositivo compuesto por unos 200 efectivos, entre Policía Portuaria, seguridad privada, amarradores, prácticos, remolcadores y los autobuses que desplazaron a los visitantes a otros puntos de Galicia, como suele ser habitual en estas escalas.

El presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, indicó, en el programa especial emitido por el Grupo Editorial El Ideal Gallego, que se registró una importante actividad entre los trasatlánticos y las embarcaciones recreativas que recalaron con motivo del fenómeno astronómico. Resaltó que se puso en marcha un “operativo tremendo” y que todo transcurrió “bien”.

Fernández Prado también aprovechó para destacar que la dársena coruñesa es el “primer puerto en cruceros” entre la cornisa atlántica y cantábrica de España. “Tenemos mucho atractivo para los cruceros. Es un día especial”, indicó. Como ejemplo, puso de ejemplo que esta semana está prevista la llegada de 35.000 personas, entre tripulantes y cruceristas. “Es una enorme riqueza para A Coruña porque genera marca en el extranjero”, aseguró.

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El Puerto coruñés calcula que la llegada de estos seis cruceros (más otros dos del pasado martes) implica un impacto económico de dos millones de euros en la ciudad y su área metropolitana.

El ‘Crystal Serenity’ hizo una escala prolongada en el muelle de Calvo Sotelo. Su llegada se produjo el 11 de agosto y no zarpó hasta la madrugada del propio 12 de agosto. El buque, con 259 metros de eslora, transportó a 700 pasajeros y 534 tripulantes. El resto llegó en la mañana del propio día del eclipse y se marchó antes de que comenzase, de tal modo que sus viajeros pudieron contemplarlo en alta mar. El ‘MSC Explora III’, de 245 metros de eslora, atracó en Calvo Sotelo Sur. El ‘Celebrity Equinox’ se ubicó en el muelle de Transatlánticos. La embarcación, de 317 metros de eslora, cuenta con 2.852 pasajeros y 1.250 tripulantes. El ‘Queen Anne’ amarró en el muelle de San Diego. Con 323 metros de eslora, cuenta con la presencia de 3.000 pasajeros y 1.225 tripulantes.

El ‘Borealis’, con una eslora de 236 metros, atracó en el muelle Centenario Sur, con 1.400 pasajeros y 647 tripulantes. El ‘Celebrity Apex’ llegó al muelle Trasatlánticos, con 306 metros de eslora, alojando a 3.200 pasajeros y 1.320 tripulantes.