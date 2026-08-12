Las nubes no apagan la emoción: medio centenar de ciegos 'escuchan' el eclipse en A Coruña

Medio centenar de invidentes, con un pequeño aparato que emite sonido, pudieron vivir el histórico momento este miércoles EFE

Miles de personas se acomodaron en las playas de A Coruña para disfrutar del eclipse solar con las gafas y poder apreciarlo con seguridad, pero medio centenar lo hizo de manera distinta: son invidentes y un pequeño aparato que emite sonido les permitió vivir el histórico momento, que las nubes ensombrecieron.

Llegan al arenal con tiempo. Falta más de media hora para que empiece el fenómeno y hora y media para que comience el instante clave. Cristina organiza al grupo junto a Pablo, responsable de organización y talento de ONCE.

Con el sol luciendo preparan a los afiliados, aunque ya han hecho formaciones con la mayoría desde que recibieron los dispositivos hace dos semanas.

Galería Las mejores imágenes del eclipse Ver más imágenes

Juan Antonio, invidente, espera el eclipse como una forma de "experimentar nuevas sensaciones" junto a un "montón de compañeros, todos con mucha ilusión y esperanza".

Cuando la sombra de la luna comienza a tapar el astro rey la sinfonía de tonos agudos empieza a descender, pero las nubes impiden completar con éxito el experimento y en A Coruña desisten antes de llegar al silencio total que iba a provocar el momento culmen del eclipse.

Ha sido "un poquito decepcionante", confiesa Cristina, que encabeza este grupo en A Coruña. "No contábamos con las nubes, no pudimos vivir la experiencia al cien por cien, pero al final ni tan mal, disfrutamos de ese momento de oscuridad y he percibido el asombro de pasar de la noche al día", explica.

Se queda con que "por lo menos pudimos vivir la experiencia final" de esa penumbra y la vuelta al amanecer.

A Coruña tuvo su danza del sol en versión electrónica para vivir el eclipse Más información

María Jesús, que es de Valencia pero viene desde Madrid, corrobora ese sentimiento. "Yo no iba a ver cómo se iba a ir tapando el sol ni con gafas ni sin ellas, pero noto si es de día o de noche y lo que te impresiona es que se oscurezca de repente y ahora ves que está la luz como si fuera el amanecer; es impresionante en tan poco tiempo", señala.

El proyecto Eclipse Inclusivo del CSIC puso a disposición de las personas con discapacidad visual los dispositivos LightSound, que son capaces de transformar la intensidad de la luz en sonido.

Desarrollados por la Universidad de Harvard, fueron utilizados ya en los eclipses solares de Estados Unidos (2017 y 2024) y de Chile y Argentina (2019-2020) y ofrecen la posibilidad de conectarse a auriculares para una experiencia individual, pero también a unos altavoces para una experiencia compartida.

Medio centenar de observaciones públicas organizadas a lo largo de la geografía nacional, en una veintena de provincias, dispusieron de espacios de sonificación del eclipse en el marco de este proyecto del Instituto de Ciencias del Espacio.

Galería Las fotos del festival de música electrónica previo al eclipse Ver más imágenes

"El acceso a un eclipse total no debería depender de la capacidad de ver. Disponer de herramientas accesibles como los dispositivos LightSound permite que las personas con discapacidad visual sean las protagonistas de su propia experiencia, percibiendo directamente la evolución del fenómeno sin necesidad de que otra persona se la interprete", señala Jorge Rivero, coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo.

El silencio de la totalidad se escuchó con el alma y el mayor espectáculo del cosmos no perteneció solo a quienes pudieron verlo, sino a todos los que fueron capaces de sentirlo.