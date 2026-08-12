El Deportivo posa con el trofeo Teresa Herrera Archivo El Ideal Gallego

En 2001, hace 25 años, el Deportivo superó en la final del trofeo Teresa Herrera al Real Madrid y ya es el equipo que más veces ha ganado el torneo de verano. En 1976, hace 50 años, la duquesa de Franco, Carmen Franco Polo, protagonizaba la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer, mientras que en 1951, hace 75 años ardían varios vagones entre Curtis y Teijeiro y hace 100, en 1926, se juzgaba una estafa realizada en pleno San Andrés.

Hace 25 años | El Deportivo ya es el equipo que más veces ha ganado el Teresa Herrera

El Deportivo se proclamó campeón del Teresa Herrera al imponerse al Real Madrid (2-1) gracias a la fortaleza de su juego en equipo. Víctor fue el mejor de los blanquiazules, que con este triunfo, el noveno, son ya el equipo que más veces ha ganado el torneo. El partido resultó vibrante y los goles de Makaay y Tristán sirvieron para remontar el que Figo anotó para el equipo banco, en el que Zidane fue titular. Por otra parte, miles de personas participaron en la jornada de la feria de casas regionales dedicada a Asturias, en la que hubo un destile de grupos folclóricos y se consumieron numerosos productos típicos.

Mientras, los coruñeses que viven en el centro son los que mejor reciclan, según un estudio del Ayuntamiento.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | La duquesa de Franco, en la cuestación de la Asociación contra el Cáncer

La duquesa de Franco, doña María del Carmen Franco Polo, presidenta nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, presidirá la mesa de Capitanía General (ante el Cine Avenida) en la cuestación que en favor de dicha asociación va a realizarse en la ciudad.

Del yate turístico ‘Indra’, amarrado en las proximidades del Náutico, Dique de Abrigo, han robado forzando la puerta de entrada del puente. Los ladrones se apoderaron de un reloj de puente, un largavista, varias herramientas, entre las que figuraban llaves inglesas y llaves para tubos. Todo ello lo valora su dueño, Benito Carro Rama, jefe administrativo del Centro de Interés Turístico Nacional de Santa María de Canide, en 25.000 pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Arden varios vagones de un tren entre las estaciones de Curtis y Teijeiro

A la una de la tarde en el kilómetro 496, entre las estaciones de Curtis y Teijeiro, se produjo la rotura de una mangueta a un vagón del tren de mercancías número 6.432, que iba para Madrid, y se declaró un incendio en la cisterna de gasolina. El fuego se propagó a otra cisterna, también llena de gasolina, y a dos vagones, uno cargado de madera y otro de mercancías diversas, que iban para la capital de España y que quedaron completamente destruidos. Los daños se calculan en 800.000 pesetas. Por otra parte, en la Casa del Socorro del Hospital fue asistido de quemaduras de primer grado el niño de 7 años Fernando Martín Calvo, el cual pisó unas brasas cuando transitaba por la playa del Orzán. Su estado fue cualificado de leve salvo complicaciones.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Juicio en la Audiencia por una estafa en plena calle de San Andrés

En la Audiencia se juzgaron los hechos de la tarde del 16 de noviembre de 1925. Hallándose Felipe Rodríguez a la puerta de la casa número 147 de la calle de San Andrés, se le acercó un individuo para él desconocido, que resultó ser José Sánchez Penedo, quien entabló con aquel conversación acerca de que también él iba a embarcar para Buenos Aires, cuando Manuel Castro, que estaba de acuerdo con el José, pasó por delante de ambos y, haciéndose el distraído, dejó caer un sobre que recogió el Sánchez, quien dijo al Felipe que contenía dinero que ofreció repartirlo entre ambos. Apareciendo poco después el Manuel Castro preguntó por dicho sobre, consiguiendo con engaños del Felipe que depositase 600 pesetas que llevaba en un pañuelo de las que se apoderó el Castro.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego