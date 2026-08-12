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A Coruña

En directo| El eclipse 2026 en el Grupo El Ideal Gallego

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/08/2026 12:04
Inés Rey
Inés Rey
Germán Barreiros
13:20 h.
Lo más importante 

"Aunque el eclipse dure dos minutos, una lesión puede durar toda la vida", apela

13:18 h.
Recomendaciones

Menos de medio minuto mirando, no hace falta estar todo el rato y vigilando a los más pequeños, es la recomendación del doctor Barberá para no tener problemas. Entre los colectivos vulnerables estarían niños y ancianos, personas con cataratas, con retinopatía...

13:15 h.
Síntomas de una lesión por la quemadura

Síntomas de una quemadura ocular, según el doctor: ver líneas rectas torcidas, ojo rojo, lagrimeo, visión borrosa.

Emanuel Barberá jefe
Emanuel Barberá jefe
13:11 h.
Con Emanuel Barberá, jefe de Oftalmología de la Clínica Quirón

"No es ninguna broma", incide el doctor sobre la importancia de tomar precauciones a la hora de observar el eclipse.

13:04 h.
¿Dónde lo verá?

Regueira verá el eclipse desde Carballo, "a idea é non ter que coller o coche e desfrutar dende o meu fogar"

Xosé Regueira
Xosé Regueira
12:56 h.
Hablamos con Xosé Regueira

El diputado responsable de Turimos en la Diputación de A Coruña afirma que "é un evento que está xerando unha gran expectación". "É unha bos oportunidade para avanzar nese turismo de estrelas e traballar nos ceos limpos", comenta

12:55 h.
Intercambio de 'metopas'

Inés Rey intercambia gafas para el eclipse con José Gerardo Fernández y Rubén Ventureira: las del Ayuntamiento por las de El Ideal Gallego

12:54 h.
Corriendo de la Coraza a Riazor

"Pensé que me iba a perder la canción de Xoel. Me gusta mucho. La frase que más me gusta es la de 'orden e talento' y la de los abuelos", afirma Inés Rey sobre 'Voa', el himno deportivista estrenado este martes por Xoel López

12:49 h.
La alcaldesa verá el eclipse desde la Coraza

Inés Rey vivirá el evento astronómico desde el puesto de mando de coordinación 

12:48 h.
Mucha actividad en A Coruña

"Como lo del eclipse nos parecía poco hemos decidido añadir el Teresa Herrera, conciertos...", bromea Inés Rey, que asegura que si por ella fuera hubiese "cambiado el eclipse para la mañana"

12:45 h.
Charlamos con la alcaldesa, Inés Rey

"A Coruña es una ciudad preparada para esto y mucho más", afirma la alcaldesa

12:43 h.
"Pido a la gente que sea prudente"

"Que disfruten de la sensación, que mo hace falta arriesgar la vida", pide Martín Fernández Prado

12:39 h.
Japoneses, americanos, españoles...

"La experiencia es buena desde la ría porque además de las vistas limpias estos barcos han programado fiestas", señala Fernández Prado

Martín Fernández Prado
Martín Fernández Prado
NRM
12:33 h.
Con Martín Fernández Prado, presidente del Puerto

La Autoridad Portuaria de A Coruña se enfrenta a uno de sus días más grandes, con cinco cruceros que dejan miles de turistas en la ciudad

12:32 h.
Los lugares más observados

Orzán, O Portiño y Monte de San Pedro serán los lugares de especial observación.

12:31 h.
"Será una estampa que quede para la historia"

El director de Seguridad: "Se va a coordinar todo desde la Coraza. Tengo una reunión de última hora e incrementaremos los efectivos. Habrá más de 400 efectivos".

12:29 h.
"El mejor sitio es de la glorieta de las Catalinas a la Casa de los Peces"

Touriñán espera que la gran afluencia empiece a las siete de la tarde, porque al eclipse se une el Teresa Herrera y el concierto de música electrónica en la playa del Matadero.

12:17 h.
El que sabe de seguridad más que nadie

Carlos García Touriñán, director de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña, ha vivido de todo. Menos un eclipse total. José Gerardo Fernández y Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego, hablan con él.

12:10 h.
Hablamos con el director territorial de la ONCE

La ONCE ha sido una de las organizaciones que más se han implicado en el reparto de gafas para el eclipse. Hablamos con Manuel Martínez Pan, delegado territorial de la ONCE

12:03 h.
Vistas privilegiadas

El programa se emite desde el colegio Salesianos, con vistas privilegiadas hacia la zona en la que desde las siete y media se verá el eclipse en A Coruña

José Gerardo Fernández conduce el programa especial del eclipse
José Gerardo Fernández conduce el programa especial del eclipse
Germán Barreiros
12:01 h.
Empezamos a contar el eclipse 2026

José Gerardo Fernández inicia la retransmisión, que durará hasta que termine el eclipse.

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Redacción
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Tiendas y cafeterías de A Coruña abren esta mañana con carteles de 'cerrado por eclipse'
Redacción
Ángel García Seoane, a primera hora de este miércoles en el faro de Mera

García Seoane supervisa el dispositivo del eclipse desde el faro de Mera
Noelia Díaz