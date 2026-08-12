En directo| El eclipse 2026 en el Grupo El Ideal Gallego
"Aunque el eclipse dure dos minutos, una lesión puede durar toda la vida", apela
Menos de medio minuto mirando, no hace falta estar todo el rato y vigilando a los más pequeños, es la recomendación del doctor Barberá para no tener problemas. Entre los colectivos vulnerables estarían niños y ancianos, personas con cataratas, con retinopatía...
Síntomas de una quemadura ocular, según el doctor: ver líneas rectas torcidas, ojo rojo, lagrimeo, visión borrosa.
"No es ninguna broma", incide el doctor sobre la importancia de tomar precauciones a la hora de observar el eclipse.
Regueira verá el eclipse desde Carballo, "a idea é non ter que coller o coche e desfrutar dende o meu fogar"
El diputado responsable de Turimos en la Diputación de A Coruña afirma que "é un evento que está xerando unha gran expectación". "É unha bos oportunidade para avanzar nese turismo de estrelas e traballar nos ceos limpos", comenta
Inés Rey intercambia gafas para el eclipse con José Gerardo Fernández y Rubén Ventureira: las del Ayuntamiento por las de El Ideal Gallego
"Pensé que me iba a perder la canción de Xoel. Me gusta mucho. La frase que más me gusta es la de 'orden e talento' y la de los abuelos", afirma Inés Rey sobre 'Voa', el himno deportivista estrenado este martes por Xoel López
Inés Rey vivirá el evento astronómico desde el puesto de mando de coordinación
"Como lo del eclipse nos parecía poco hemos decidido añadir el Teresa Herrera, conciertos...", bromea Inés Rey, que asegura que si por ella fuera hubiese "cambiado el eclipse para la mañana"
"A Coruña es una ciudad preparada para esto y mucho más", afirma la alcaldesa
"Que disfruten de la sensación, que mo hace falta arriesgar la vida", pide Martín Fernández Prado
"La experiencia es buena desde la ría porque además de las vistas limpias estos barcos han programado fiestas", señala Fernández Prado
La Autoridad Portuaria de A Coruña se enfrenta a uno de sus días más grandes, con cinco cruceros que dejan miles de turistas en la ciudad
Orzán, O Portiño y Monte de San Pedro serán los lugares de especial observación.
El director de Seguridad: "Se va a coordinar todo desde la Coraza. Tengo una reunión de última hora e incrementaremos los efectivos. Habrá más de 400 efectivos".
Touriñán espera que la gran afluencia empiece a las siete de la tarde, porque al eclipse se une el Teresa Herrera y el concierto de música electrónica en la playa del Matadero.
Carlos García Touriñán, director de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña, ha vivido de todo. Menos un eclipse total. José Gerardo Fernández y Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego, hablan con él.
La ONCE ha sido una de las organizaciones que más se han implicado en el reparto de gafas para el eclipse. Hablamos con Manuel Martínez Pan, delegado territorial de la ONCE
El programa se emite desde el colegio Salesianos, con vistas privilegiadas hacia la zona en la que desde las siete y media se verá el eclipse en A Coruña
José Gerardo Fernández inicia la retransmisión, que durará hasta que termine el eclipse.