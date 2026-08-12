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A Coruña

En A Coruña nada eclipsa la alegría y el orgullo de barrio

Las asociaciones vecinales se organizaron para ver en comunidad un evento que, si bien no todos consiguieron ver en su plenitud, sí quedó para la posteridad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/08/2026 22:15
Bellini, durante el eclipse
Bellini, en Elviña, durante el eclipse
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Si bien la postal que pasará a la posteridad en el eclipse total de Sol de 2026 serán las más de 125.000 personas en los arenales, o la de la Torre de Hércules vista desde el objetivo de los grandes profesionales, A Coruña son también sus barrios, y las pequeñas historias de las comunidades que quisieron que Novo Mesoiro, Os Castros, Elviña o Xuxán escribieran también su párrafo dentro de esa página para la historia. Además, iniciativas como la sesión electrónica en el balcón atlántico de la finca de los Mariño, o la puesta en valor del Monte de San Pedro evidencian que, además de los 15 puntos de observación recomendados por el Ayuntamiento, existen rincones que son los propios vecinos y sus iniciativas los que los hacen especialmente especiales.

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Uno de los accesos más codiciados, y que exigió de una pequeña ruta de senderismo debido al corte de tráfico, fue el Monte de San Pedro, donde según fuentes municipales se reunieron unas 30.000 personas. Exactamente las mismas que en O Portiño. Podría decirse que el entorno de Visma y Los Rosales tuvieron el mayor crecimiento poblacional de su historia. Pero incluso en esas zonas hubo también pequeñas grandes iniciativas. Aproximadamente un centenar de vecinos de Peruleiro eligieron el parque Adolfo Suárez. En Os Castros, el famoso mirador acogió a unas 500 personas, que hicieron las delicias de los hosteleros de la zona. Uno de los clientes más reconocidos fue el cantante Tito Calviño, ex de Los Satélites, la orquesta que precisamente tocó en María Pita al finalizar el Eclipse. "Estuve desde las 19.00 horas esperando y quiero compartirlo con los vecinos del barrio y mi familia. Es la primera vez y no sé lo que sentiré", dijo.

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Recién llegado al barrio de Elviña, Bellini Rooftop acogió una jornada especial del eclipse, a la que acudieron más de 200 personas, una cifra semejante a la que reunieron en actividades comunes y sociales los barrios de Novo Mesoiro y Xuxán, recién llegados a la experiencia. A través de un chat común de El Ideal Gallego todas las zonas y representantes del movimiento asociativo estuvieron en contacto permanente, con las nubes y la preocupación por el tiempo como tema de conversación. También reenviando fotos del área metropolitana, donde el eclipse fue bastante más fácil de seguir, y como una especie de mensaje de envidia sana. Aunque al final el sentimiento común es que mereció la pena. Y mucho.

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EFE