El eclipse dura solo 76 segundos, pero el amor es eterno: San Pedro es testigo de una pedida de mano

Momento de la pedida de mano en el monte de San Pedro Quintana

En el monte de San Pedro todo estaba ya preparado para la observación del eclipse total de Sol, pero la conjunción se adelantó mucho más de lo previsto cuando un hombre decidió hincar la rodilla ante su pareja para pedirle matrimonio. Lo que siempre es una ocasión especial se convirtió, de esta manera, en un recuerdo único e irrepetible.

Aunque el eclipse durará solo 76 segundos, el amor de esta pareja abarcará, con fortuna, toda una vida. Igual que la conjunción entre ambos astros celestes, la pedida de mano es un asunto de precisión: hay que escoger el lugar y el momento adecuados, y también el anillo. Y, del mismo modo que el Sol pone una corona alrededor de la Luna, este hombre encontró en el evento astronómico del siglo la excusa perfecta para poner en el dedo de su ahora prometida el anillo. Es obvio que el pretendiente había pensado en todo.

Como acudieron horas antes de que el mirador se abriera al público en general, el mirador de San Pedro estaba prácticamente vacío. Apenas unos pocos y privilegiados pudieron contemplar una escena como ya pocas veces se ve: la del hombre hincando la rodilla, literalmente, con un anillo en la mano, ante la mujer amada. De fondo, una milenaria Torre de Hércules, desde el fondo de la bahía, terminaba de componer una imagen perfecta, de película, en esta soleada jornada de eclipse.

Momento del beso, con la Torre de fondo Quintana

Después de tantos esfuerzos, un rechazo habría sido terrible, pero todo acabó felizmente: ella, emocionada, abrazó y besó a su futuro esposo tras haber pronunciado el 'sí quiero'. Ni el sol pudo 'ocultar' el amor de esta pareja: el eclipse será la segunda vivencia más importante para ellos en esta jornada.