El dispositivo especial de buses urbanos de A Coruña por el eclipse: refuerzo del 3A y UDC y rutas especiales de vuelta

Universitarios bajando del autobús | Patricia G. Fraga

De cara a la histórica jornada de hoy, con el eclipse total de sol llenando la ciudad de visitantes, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de transporte público con los siguientes autobuses:

El bus lanzadera UDC - plaza de Pontevedra on frecuencia cada diez minutos desde las 16.30 horas.

Habrá un servicio especial del fútbol por el trofeo Teresa Herrera: desde los campus de la UDC por el Sector 7 y el entorno de los aparcamientos del Coliseum, Recinto Ferial y O Birloque hasta la plaza de Pontevedra. También cada diez minutos desde las 16.30 horas.

Línea especial 3A: reforzará su servicio desde Puerta Real hacia el monte de San Pedro y O Portiño, aumentando su frecuencia de paso, que será cada 15 minutos. Además, desviará su recorrido para bajar hasta la glorieta de O Portiño, donde se habilitará una parada provisional para las personas que necesiten desplazarse en transporte público.

Las líneas regulares se mantienen con las variaciones habituales de la 3, 3A, 7 y 11 por los cortes de tráfico en el Paseo Marítimo.

Transporte de vuelta: líneas regulares hasta después de las 23.00 con ruta especial de regreso al campus de la UDC cada 15 minutos y refuerzo del 3-A para retornos desde O Portiño y San Pedro.

Aparcamientos disuasorios: se habilitarán 1.000 plazas en los campus de Elviña y A Zapateira, con línea especial de transporte urbano hacia los puntos de observación y el contorno de Riazor.

Asimismo, para aquellos que opten por BiciCoruña, el Ayuntamiento ha pedido esta mañana que se evite en la medida de lo posible usar aquellas estaciones próximos a los puntos de visión recomendados. En zonas como Riazor doblarán el volumen de vehículos para que el servicio no se desborde.