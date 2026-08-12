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A Coruña

El aeropuerto de Alvedro roza el millón de pasajeros en siete meses

Los datos confirman la buena marcha del aeródromo coruñés a la espera de nuevas rutas

Abel Peña
Abel Peña
12/08/2026 13:54
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro
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El aeropuerto de A Coruña sigue mostrando unos buenos resultados a pesar de que todavía no cuenta con las nuevas rutas aéreas. Entre enero y julio pasaron por la terminal de Alvedro casi un millón de pasajeros, 200.000 más que por el de Vigo, según los datos que acaba de presentar AENA. 

El año pasado, Alvedro superó la barrera del millón en octubre y este año podría superarse en agosto, que suele ser un mes de mucho tráfico. El motivo es que  que mayo fue un mes de inusual ajetreo para Alvedro. El aeropuerto coruñés tuvo que absorber gran parte del tráfico del de Lavacolla, y esto conllevó un incremento en el número de pasajeros de, 74,8%, según AENA. Son 195.135 los viajeros que pasaron por la terminal herculina, poniendo a prueba la infraestructura y su gestión, que puede decirse que se saldó con un resultado positivo. Vigo también creció un 19,7%, llegando a los 113.179 viajeros.

Pasajeros en la terminal de Alvedro

Alvedro cierra su mejor mayo gracias al tráfico de Santiago

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A Coruña registró en julio un total de 114.134 pasajeros, 1.743 movimientos de aeronaves y cerca de una tonelada de mercancías. Por el aeropuerto de Vigo pasaron, durante el pasado mes, 99.882 pasajeros, 1.224 aeronaves y 30 toneladas de carga. Con respecto a julio del año pasado, A Coruña se mantiene (en realidad, crece un 0,4%) pero Vigo cae más de un 4%. En cuanto a Santiago, el-Rosalía de Castro registró 305.371 pasajeros, 2.217 vuelos y 365 toneladas de mercancías.

Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro Paneles del aeropuerto de Alvedro

Las nuevas rutas áreas de Alvedro aumentarán las cifras de viajeros un 10%, cerca de su récord

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