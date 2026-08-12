Los 76 segundos de oscuridad que ya brillan en el libro de la historia de A Coruña

El eclipse en la Torre de Hércules Quintana

Ningún coruñés volverá a vivir algo como lo de este miércoles. Un minuto y dieciséis segundos bastaron para pasar a los anales de la historia en la ciudad. Más de 225.000 personas salieron a las calles para disfrutar del eclipse total de Sol, el gran evento astronómico que ya se hizo notar desde primera hora de la mañana. Aparcamientos completos, ‘campamentos’ montados horas antes del fenómeno y un constante movimiento de coruñeses y turistas fueron la previa de un día que no volverá a repetirse hasta 2180.

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Sin embargo, pese a que miles de corazones se aceleraban con el paso de las horas, la emoción dio paso al miedo cuando las primeras nubes irrumpieron alrededor de las 18.00 horas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) era de tan solo un 10% de posibilidad de cielo cubierto en A Coruña. Pero la realidad acabó imponiéndose a los números y las nubes frustraron gran parte del espectáculo. Solamente los primeros veinticinco minutos del eclipse se pudieron ver sin interrupciones en los barrios y en las playas de Riazor y el Orzán. Tras esto, la nubosidad comenzó a tapar cada vez más el Sol, hasta impedir disfrutar del fenómeno.

Solo en el Paseo Marítimo, entre el Matadero y el Aquarium, se pudieron rascar algunos minutos más. La Torre de Hércules, pese a tener su entorno cerrado por riesgo ambiental, fue el lugar bendecido por los astros para dar rienda suelta al esplendor del fenómeno. Los que decidieron ver el eclipse en el Monte de San Pedro, por su parte, no pudieron contemplar el espectáculo, siendo una de las zonas más afectadas por las nubes.

Pero si de algo saben los coruñeses es de saber ver el lado bueno de las cosas, y esto mismo fue lo que ocurrió a las 20.28 horas, momento en el que la totalidad del eclipse dio paso a la primera de las dos noches de este miércoles durante 76 segundos. Los aplausos dieron paso a esta fase, que tiñó de rojo el horizonte de la bahía coruñesa. Cuando se hizo de nuevo de día, muchas personas corrieron hacia la orilla para meterse en el mar y celebrar un acontecimiento único.

Según el balance oficial del Gobierno municipal, más de 225.000 personas contemplaron el eclipse en A Coruña. Unas 125.000 lo hicieron desde el Aquarium Finisterrae hasta el Playa Club, concentrando las playas de Matadero, Orzán y Riazor. El monte de San Pedro reunió a 30.000 personas, las mismas que O Portiño. La ensenada de la Torre de Hércules fue el sitio elegido por 25.000 personas, y 10.000 se quedaron en sus barrios para ver el fenómeno astronómico.

De “fiasco” a “increíble”, la opinión de los coruñeses se dividió tras el fin del evento astronómico. Incluso algunos bromearon: “Para el año vamos a Andalucía, yo tengo que ver bien esto”, le decía un hombre a sus hijos mientras recogía sus bártulos en el arenal de Riazor.

Entre los miles de ‘espectadores’, turistas llegados de Estados Unidos, Asia, Reino Unido o Italia, entre otros destinos. “Fue toda una experiencia, no nos arrepentimos de haber venido”, señaló Joey, un londinense que aterrizó este martes en A Coruña y que pasará unos días descubrieron los secretos de la ciudad.

Tráfico e incidencias

El tráfico en sentido entrada de la urbe se vio resentido al mediodía, dando paso a la calma por la tarde. Alfonso Molina fue el escenario de las primeras retenciones al filo de las 13.00 horas, ya que recibe los vehículos que proceden del área metropolitana y la autopista AP-9, donde también hubo tráfico lento en dirección de entrada a la ciudad. Sobre las 13.30 horas, el atasco llegaba hasta la altura del IES Fernando Wirtz.

La mayoría de estos vehículos accedieron por la plaza de Ourense y en el centro de la ciudad los aparcamientos ya tenían colgado el cartel de “completo” a las 10.30 horas. El atasco, no obstante, dio paso a la normalidad por la tarde, lo que implica que los coruñeses siguieron las recomendaciones y evitaron los desplazamientos en vehículo privado.

La jornada transcurrió sin incidencias, a excepción del incendio que sorprendió en O Portiño. El fuego, en una zona verde, se originó sobre las 15.40 horas, según informaron los Bomberos de A Coruña. Antes de las cinco se había extinguido, aunque llegó a quemar cerca de 1,5 hectáreas de monte (o sea, casi dos veces el estadio de Riazor).

Por lo demás, el dispositivo especial del Ayuntamiento mantuvo el control. Casi 400 personas, entre profesionales de seguridad y emergencias, además de limpieza, integraron el despliegue de este miércoles. “Foi unha xornada, ademais de histórica, exemplar. Quero agradecerlle moi especialmente a todas as persoas que traballaron para que este día tan máxico se desenvolvese con normalidade”, señaló la alcaldesa, Inés Rey.