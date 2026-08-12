Desde “eclipse nublar” a “estuvo rarete”: los coruñeses ironizan sobre el cielo encapotado

Espectadores viendo el eclipse en la zona de Riazor Carlota Blanco

Todo estaba dispuesto para un espectáculo multitudinario, pero cayó el telón antes de tiempo. Un niño de no más de cuatro años que aguardaba con una multitud en el parque de Oza, resumió con una sola frase lo que todo el mundo pensaba: “¿Hemos visto el eclipse ya?”. Al acabar todo, sonaron aplausos y vítores, pero los comentarios que comenzaron a gotear en las redes sociales eran para todos los gustos.

“Y van diez”, comenta Óscar Blanco, de la Agrupación Astronómica Io, que publicó una foto en la que se podía ver las perlas de Baily (puntos de luz solar en los cañones de la luna). Claro que Blanco, que es un astrónomo avezado que ha visto una decena eclipses, no cometió el error de situarse en la ciudad. Moncho Núñez, fundador de los Museos Científicos, publicaba una foto: “Así se vio desde casa (que, por supuesto, no se encuentra en A Coruña). Una imagen no vale todas las sensaciones vividas. Histórico”. Francisco Díaz gallego, concejal de urbanismo, twiteó: “¡Tremendo espectáculo!”.

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Los que se equivocaron de lugar pagaron por ello, pero la retranca gallega sirvió para salvar la jornada y convertirlo en un motivo más de broma. “El eclipse en A Coruña estuvo rarete”, comentaba un internauta que había tenido la mala suerte de escoger Riazor como punto de observación.

Eran, junto con O Portiño o Monte de San Pedro, probablemente una de las peores elecciones que podía haber hecho. Una nube envolvía el cielo sobre el estadio y la multitud contemplaba con una mezcla de resignación e impaciencia el apagón total. Algunos se tomaron a broma las recomendaciones que se habían lanzado a través de los medios de comunicación sobre usar gafas en todo momento. Adjuntando dos fotos, una de las nubes y otra negra, se leía “eclipse sin gafas-eclipse con gafas de eclipse” y añadía: “A mí, que me devuelvan el dinero”.

Otros internautas señalaban que ya no habría que temer la oleada de casos de ceguera: “Cero personas se han quedado ciegas en A Coruña viendo el Eclipse. Buenas noticias”.

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Los había que se burlaban del concepto de “eclipse inclusivo”, adjuntando una foto de nubes: “Pues ‘pa’ ser un eclipse tan inclusivo así se vio desde Coruña”. Otros aseguraban que, a pesar de todo, “la experiencia es igualmente algo especial”. O insistían en la idea de la decepción: “O final, na Coruña nin eclipse nin himno”. Y es que algunos tenían sensaciones encontradas, unos sobre el eclipse nublado y otros sobre el himno de Xoel López.

Es de suponer que los miles de turistas que se encontraban en alta mar hubieran pasado también dificultades para contemplar el fenómeno. “Hemos disfrutado del solar... Hasta que las nubes han decidido joder a los 20.000 turistas que han venido en crucero” o “toda Coruña llena de turistas para ver el eclipse y el cielo todo nublado. Te meas”. Otra internauta señaló: “¡¡¡Pararon CUATRO cruceros para ver el eclipse acá en Coruña y se nubló dos horas antes!!!! Mira si serás jodida Galicia, eh”.

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Otro twitero demostró su dominio del inglés: “Living in Coruña be like estar nublado y no ver el fucking eclipse”. Fina señalaba desde su cuenta de X: “Creo q el eclipse se ha chafado!!!! Vivir na Coruña que bonito é!!! El tiempo en esta ciudad es impredecible! Pero es también parte de su encanto”.