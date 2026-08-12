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A Coruña

De Inglaterra a O Ventorrillo por amor al sol: así es la primera pandilla en coger sitio en el Ágora

Un británico y tres coruñeses se aprovisionan con víveres y sillas de playa para tener primera fila en el centro social

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/08/2026 18:06
Los primeros en coger sitio en el Ágora para ver el eclipse
Tim, Iria, Denís e Iria, en el Ágora
Joaquín Abad
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Si bien no puede decirse que sean las dos naciones celtas, los ingleses y los coruñeses sabemos un rato largo de ritos al sol. Eso sí, ellos acostumbran a pagarlo con un inconfundible color gamba. De Stonehenge a la Torre de Hércules, de la Edad de Bronce al año 2026. Uno de ellos, Tim, ha terminado por elegir el barrio de O Ventorrillo y el punto de observación del Ágora como su lugar preferido en la Tierra para ver un fenómeno histórico. Seguramente ha tenido mucho que ver su pareja, Iria, natural de A Coruña.

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Ellos dos, junto a sus amigos Iria y Denís, han sido los primeros en coger sitio a las puertas del Ágora. Llevan desde primera hora de la tarde y se torrarán hasta, como mínimo, el anochecer. Toda una vigilia digna de un concierto de rock. Se hace más llevadera con los frutos secos, las patatas fritas y las sillas de playa que han incluido dentro de su manual de supervivencia. "Parte de nuestra familia es de O Ventorrillo, y elegimos este punto para que no tuvieran que hacer demasiado esfuerzo", subrayan. Toda una demostración de amor. Como la de Tim con Iria. Y es que hay sentimientos que brillan con luz propia en la oscuridad efímera que sumirá a la ciudad en la que nadie es forastero.

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