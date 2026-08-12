El carril para corredores del Paseo Marítimo de A Coruña crece hasta los 6,3 kilómetros: “Lo del running es una locura”

Una mujer corre por el Paseo Marítimo, a la altura de la Domus Quintana

Lo que comenzó siendo una experiencia piloto del Gobierno de Inés Rey derivada de la pandemia, se ha convertido en un elemento cada vez más aplaudido y totalmente consolidado en la ciudad. El carril runner, que nació con el objetivo de dotar al Paseo Marítimo de un espacio delimitado para corredores con el fin de mantener la distancia de seguridad, ha crecido en cinco años hasta los 6,3 kilómetros ininterrumpidos.

Además, de la mano de este incremento de superficie también surgieron clubes de running que organizan quedadas para recorrer en grupo el Paseo Marítimo y hacer comunidad. O lo que es lo mismo, la expansión de esta infraestructura acompañó a la mayor pasión de los coruñeses por correr.

El carril runner del Paseo Marítimo mide a día de hoy 5,3 kilómetros, desde el viaducto de As Ánimas –donde se ubica el Oceanográfico–, hasta Las Esclavas. A partir de ese punto, otro kilómetro más se suma al recorrido para corredores, el que va hacia el Millennium y que también tiene señalización en el asfalto.

Punto final a las obras para renovar el firme en el entorno de la Torre de Hércules Más información

La última actualización realizada en este carril tuvo lugar en febrero, cuando el Gobierno local renovó el firme entre la Torre de Hércules y el Aquarium Finisterrae. Aprovechando estos trabajos, se amplió y delimitó el carril runner en este tramo, lo que marcó un nuevo hito: permitió unificar el recorrido específico para corredores entre la rotonda de la Torre y el Millennium.

Si bien hasta entonces se usaba el antiguo carril del tranvía como superficie improvisada para la práctica del running, la adecuación de esta superficie y su señalización completó el itinerario en su totalidad.

“Ha facilitado las cosas”

Run the Coast, Run Slow Club Coruña o Run Club Gay son solo tres ejemplos de cómo el running se ha convertido en una forma de conocer gente y hacer planes de forma gratuita y con el deporte como base.

Borja Río forma parte del primero, que organiza quedadas los jueves y domingos. “Lo del running es una locura; cada vez hay más gente que va a correr a todas horas”, señala. Desde su punto de vista, el carril runner es un espacio necesario, aunque le gustaría que fuese más largo: “Entiendo que está bien porque es más o menos reciente, pero queríamos que fuese un poco más largo”.

Su compañero de club, Adrián Mahía, considera que la posibilidad de que haya una senda para que la gente corra “ha facilitado que cada vez haya más corredores en la ciudad, ya que la ciudad en sí se presta mucho a correr, sobre todo por el Paseo Marítimo. Cada vez hay más carreras y gente implicada en el tema de correr, así que supongo que el hecho de que haya un carril específico para correr ha facilitado las cosas”.

Antonio López, un coruñés de 36 años que acude al Paseo a correr por su cuenta, cree que esta superficie delimitada “es muy útil, ya que nos permite ir a nuestro ritmo y con más espacio sin tener que molestar a la gente que pasea”. Además, a excepción de algunos tramos, como el que va desde los Surfistas hasta el Aquarium, “vamos separados del carril bici en casi todos los tramos y, además, tiene una longitud perfecta para entrenamientos de tirada media”.

Para este corredor, “la diferencia con otros paseos marítimos es evidente, ya que el carril propio supone no tener que ir esquivando personas que, como es lógico, van paseando tranquilamente”. Y es que en el Paseo de A Coruña hay espacio para todos.