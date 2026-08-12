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A Coruña

BiciCoruña pide que no se usen las estaciones próximas a los puntos de avistamiento del eclipse

En Riazor se intensificará la redistribución de bicicletas para evitar que se desborde

Abel Peña
Abel Peña
12/08/2026 10:30
Foto de una estación de BiciCoruña junto a un carril bici
Cedida
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El eclipse está llamado a ser todo un acontecimiento y como todos los grandes eventos, afecta a la movilidad. Todo el transporte está afectado, incluso el servicio municipal de alquiler de bicicletas. Los usuarios de BiciCoruña han recibido un aviso de que deben evitar el uso de las estaciones más próximas a los puntos de visión recomendados por el Ayuntamiento. 

El motivo es que se esperan tales aglomeraciones que no se podrán "realizar as tarefas de mantemento con normalidade". De hecho, la alcaldesa, Inés Rey, había asegurado ayer que se aumentaría el 'balanceo' en las estaciones de BiciCoruña más cercanas a Riazor.

Es decir, que los operarios recolocan las bicicletas para asegurarse de que unas no estén abarrotadas y otras, vacías. "El balanceo estará focalizado en el entorno del estadio, que son las estaciones que más afluencia y uso se prevé en esas horas", había señalado Rey. 

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