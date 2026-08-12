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A Coruña

Así es el crucero 'Explora III', que visita A Coruña este miércoles

Visita Galicia con motivo del eclipse solar

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/08/2026 16:16
‘Explora III’
Interior del ‘Explora III’
Cedida
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Explora Journeys, la marca de lujo del Grupo MSC, ha hecho este miércoles su debut en Galicia con la llegada de ‘Explora III’ al puerto de A Coruña, en una escala especialmente significativa que coincide con un acontecimiento excepcional: el eclipse solar visible desde Europa. La visita marca la primera escala de Explora Journeys en Galicia y supone un nuevo hito en la expansión de la compañía en España.

La urbe herculina forma parte de las seis escalas que realiza en España durante 2026, antes de continuar su itinerario hacia el norte de Europa. La coincidencia de esta primera visita de la marca a Galicia con el eclipse solar, el primero visible desde Europa en 27 años, convierte la escala en una ocasión especialmente memorable tanto para la compañía como para el destino, según destaca esta compañía.

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“A Coruña refleja plenamente la visión de Explora Journeys, basada en itinerarios cuidadosamente diseñados y centrados en el descubrimiento de los destinos. A través de sus escalas, la compañía ofrece a sus huéspedes una forma auténtica de descubrir el patrimonio cultural de A Coruña, sus paisajes, su gastronomía y su estilo de vida, al tiempo que contribuye al desarrollo del ecosistema turístico local”, afirma.

‘Explora III’
Un salón del ‘Explora III’
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Este es un buque propulsado por gas natural licuado (GNL) de la flota de Explora Journeys, ‘Explora III’ representa un nuevo paso en la inversión de la marca en tecnologías marinas avanzadas. “Diseñado para operar actualmente con gas natural licuado, el buque también abre el camino hacia el uso de alternativas renovables, como el bio-GNL y el GNL sintético, a medida que estos combustibles estén cada vez más disponibles”, señala.

Asimismo, está equipado con capacidad de conexión a la red eléctrica terrestre (shore power), lo que le permite conectarse al suministro eléctrico en los puertos que cuentan con esta infraestructura y apagar sus motores mientras permanece atracado.

‘Explora III’
‘Explora III’, en una imagen de archivo
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Este trasatlántico incorpora una oferta renovada de experiencias gastronómicas y de entretenimiento, que se dará a conocer en los próximos meses. El buque contará con siete restaurantes diferenciados y trece bares y lounges interiores y exteriores, creando un ambiente sofisticado y cosmopolita, pensado para el descanso y el descubrimiento.

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