A Coruña tuvo su danza del sol en versión electrónica para vivir el eclipse

No existe rito de adoración al Sol sin una banda sonora o una danza mediante. Y menos en una ciudad eminentemente celta como A Coruña, que ha pasado de bailar en círculos a hacerlo en comunidad y con un DJ de por medio. Pocos momentos, lugares y motivos más apropiados podían encontrar los organizadores de las Wake Up que el entorno del Matadero y la finca de los Mariño. El éxito parecía asegurado, pero lo que es seguro es que desbordó todas las previsiones, con unas 4.500 personas

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Desde poco después de las 17.00 horas, y hasta entrada la madrugada, fueron miles los que decidieron vivir una noche histórica como más les gusta: en un balcón sobre el Atlántico, con una banda sonora salida de unos platos y una mesa de mezclas, y sobre todo con mucha camaradería. En realidad, fue un pequeño gran festival, en un entorno y unas circunstancias que ya le gustaría a muchos de los nombres del circuito europeo. Y eso, europeos, hubo unos cuantos. Se juntaron rumanos, ingleses, franceses, búlgaros, italianos y croatas, al menos hasta donde se pudo escrutar en un pequeño ejercicio de conversación. "No cambio Tomorrowland por un día como este", afirmaba Nikola, un croata llegado explícitamente para la cita. "¿Por qué no pusieron el fútbol después? Hubiera sido el mejor festival del mundo", añadía Jimmy, un visitante de Manchester. Otros se describrían como "demasiado" perjudicados para hacer una valoración.

Público de la Wake Up siguiendo el eclipse Joaquín Abad

Pero también hubo quien eligió el enclave, de acceso gratuito, precisamente por eso: por el entorno. Cuando empezó a hacerse notorio el triunfo de la luna sobre el Sol incluso los DJ pararon la sesión para que todo el mundo pudiese disfrutar. Y también para dejar que los 76 segundos de escuridad levantasen más sonidos de admiración que la música en cuestión. Sin duda, la mejor frase fue: "Me pasa siempre: se me hace de noche y, sin darme cuenta, ya es de día".