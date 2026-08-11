Un incendio forestal consume una extensión del tamaño del estadio de Riazor en la zona de Penamoa

A las siete y cuarto de la tarde se declaró un incendio en la zona de Penamoa, en las proximidades de la Tercera Ronda. El fuego consumió media hectárea (el equivalente a un estadio de Riazor) de matorral bajo.

Los Bomberos de A Coruña enviaron tres dotaciones, mientras que Medio Rural envió una camioneta así como un helicóptero antiincendios, que descargó agua sobre el campo en llamas. Antes de las ocho y media se dio por sofocado.

El fuego se extendió por un paraje que suele utilizarse por aficionados al motocross, entre la pista de padel y los depósitos. Se ignora el origen del incendio pero en los últimas semanas se han producido varios: tres en las proximidades del poblado de As Rañas, entre O Birloque y Marineda City, y dos en O Portiño, junto al núcleo de O Campanario.