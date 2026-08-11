Rosana | "Viviremos en Santa Margarita el eclipse, ese cuadro natural que nos va a regalar la vida"

Rosana, durante una actuación Cedida

Durante los últimos siete años, apenas hemos sabido nada de ella. Rosana reconoce que no paraba de recibir preguntas sobre si se había retirado, qué le había pasado o qué estaba haciendo. Estaba preparando su plan, "más de 3.000 páginas" de algo más que un proyecto, una iniciativa con brazos en la música, en el audiovisual y en el plano social. 'OMOW', 'Otro Mundo, Nuestro Mundo (Our World)', es el nuevo plan de Rosana, que la artista canaria espera que llegue para quedarse mucho tiempo y establecer nuevas conexiones con el público.

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Dentro de este nuevo plan, este 12 de agosto, día del eclipse total, Rosana protagoniza un encuentro en el parque de Santa Margarita (de 18.00 a 20.00 horas), en el que se entremezclará su música, el humor de David Amor, una parte de divulgación junto al investigador Xabier Pérez Couto y la familia Torres de Pascual y, también, algún invitado y sorpresa mas.

¿Cómo ha surgido este encuentro en A Coruña el día del eclipse?

Acabamos de salir hace apenas nada, un par de meses, con un proyecto que se llama ‘OMOW’, que es un nombre hecho siglas: OM significa ‘Otro Mundo’ y OW significa ‘Nuestro Mundo’ (‘Our World’) en inglés. Llevo preparándolo durante estos últimos siete años, y dentro de este paraguas gigante hay un tipo de encuentros que no solamente están basados, como hasta ahora, en los encuentros musicales, en los conciertos en sí, sino también en los encuentros para ver a la gente de cerca, para charlar con ellos, para que nos contemos cosas y para que sepamos un poco qué es lo que es lo que estamos haciendo a partir de este momento y por qué lo estamos haciendo así. Cuando se dio la historia de que además estaba el eclipse, se abrió una posibilidad de decir, bueno, pues es un bonito día para empezar a compartir este tipo de experiencias. Así que será el primer encuentro que hagamos donde no solamente hay música, sino que habrá algo más.

El encuentro en Santa Margarita va a tener música, va a tener un poco de conversación con invitados, va a tener humor, va a tener alguna sorpresa…

Sí, sí, va a tener un poco de todo… conexiones en directo con gente que está en otros sitios compartiendo un día de este tipo, vamos a tener invitados sorpresa (sonríe), va a tener humor, va a tener un poco de todo, va a tener un poco de lo que es una experiencia donde además de conocer a la persona que canta las canciones, o su música, pues además van a ver también cómo es esa persona, no solamente lo que canto, sino también lo que pienso, lo que siento y, sobre todo, reconocerme con ellos. Porque al final el público tiene una ventaja sobre las personas que nos dedicamos a la música, ¿no? Ellos nos conocen a través de nuestras canciones. Nosotros no conocemos a la gente. Uno no va por la calle y la gente lleva un letrerito de ‘me gusta tu música’ (ríe). Entonces, es una forma de encontrarte con las personas, con el ser humano. De ida y vuelta, en este caso, tú te encuentras con ellos y ellos se encuentran contigo, haciendo que ahí existan otros vínculos, que se creen otros vínculos.

Esto es durante la tarde…

Sí, esto es de 18.00 a 20.00 horas, porque luego el eclipse lo viviremos juntos, pero en silencio. Estaremos todos ahí comprobando esa belleza natural, ese cuadro natural que nos va a regalar la vida.

Precisamente, el eclipse lo verá desde el propio parque o irá a otro lugar?

No, lo veremos allí con la gente. Se trata de eso, de compartir momentos.

Y viajando un poco al pasado, ¿qué recuerdos guarda de sus visitas a A Coruña?

Estamos hablando que desde el año de mi primer álbum (1996) nos llevamos bien con esa tierra. Además es que yo soy un lugar, las Islas Canarias, donde Galicia es bien compartido y bien querido. Nos la encontramos, por lo menos en Lanzarote hay un montón de gente de allí. Entonces es verdad que cuando el primer año me pasó todo lo que me pasó con ‘Lunas Rotas’, fue uno de los primeros sitios que visité y uno tiene la sensación de que ya lo conoce. Cuando conoces a la gente, conoces al sitio y cuando conoces a tanta gente en esa tierra, pues mi sensación fue haberlo conocido desde siempre. Sobra decir, porque es obvio (ríe), de la belleza de los lugares y la brutalidad de cómo se come y de cómo se siente allí (sonríe). Yo siempre me sentí muy bien allí la verdad.

Comentaba que este es un regreso a los escenarios tras siete años fuera de ellos, ¿cómo está siendo la vuelta?

Pues muy bonita, súper bonita y muy emocionante. Porque, además, han sido siete años dedicada a eso, dedicada a gestar este proyecto que está empezando ahora, ‘OMOW’. Pero que han sido siete años intensos, de 24/7. Aunque había gente que me preguntaba qué estaba haciendo, si me había retirado, qué estaba pasando… (ríe). Y era al revés, estaba preparando toda esta bendita locura que estamos empezando a compartir. Entonces, ¿cómo está siendo? Pues absolutamente emocionante. Porque por fin el niño está asomando la cabeza. Y cuando empiezas a compartir algo que te ha llevado tanto tiempo, que te ha llevado escribir un plan de 3.000 páginas, así a lo tonto (ríe), pues pues se convierte en una cosa súper bonita y súper emotiva. Más todavía con este tipo de encuentros que vamos a empezar a tener a precisamente a partir del 12 a A Coruña, con el eclipse, con ese tipo encuentros, porque al final los conciertos están siendo emocionantes, absolutamente emocionantes por eso, porque después de siete años la gente está ahí, nosotros estamos ahí y está ocurriendo la magia como si no me hubiera ido nunca. Pero la realidad es que ahora empieza también una nueva parte, una nueva fase y es como cuando uno pide regalos a los Reyes y llega el día de Reyes (sonríe).

Este proyecto de ‘OMOW’ tiene varias varias ramas, una parte más musical, otra de audiovisual, otra más social…

Tiene tres componentes que, digamos, abren el universo. ‘OMOW’ es una especie de ecosistema, un universo atravesado por un montón de disciplinas y de historias. Realmente lo que estamos haciendo ahora es sacar sacar las tres primeras llaves que abren este ecosistema. Por un lado, la serie documental, que salió hace muy poquito y que a partir de septiembre vamos a hablar mucho de ella porque van a pasar cosas alrededor de la serie. La serie se llama ‘Mejor vivir sin miedo’ y es una serie que realmente cuenta lo que yo he ido sintiendo hasta que he llegado hasta aquí, la serie cuenta lo que yo sentí en su momento con el éxito, más que hablar del éxito es lo que se siente con el éxito y lo que eres capaz de gestionar con un éxito así. Luego habla también del presente, de por qué he decidido empezar una nueva forma de propósito, o de carrera, o como lo quieras llamar. Y luego esa misma serie habla del futuro, de qué forma voy a hacer las cosas a partir de ahora. Por un lado, abre con esa serie documental, que está en Amazon Prime. Y, en paralelo a eso, abre con una gira, que insisto, lejos de ser una gira son tres giras en una. Luego abre también con un proyecto que nos tiene absolutamente entregados y enamorados, que se llama ‘Más que barrios', que es precisamente esa forma de encuentro con la gente en las calles, esas formas de intentar pues que empiece a existir esa magia de volver a conocer a los vecinos, de crear ese vínculo entre la gente, de volver otra vez a vivir la calle de una manera especial, de ser consciente que quien vive al lado no tiene que cerrar la puerta, sino precisamente abrirla y, bueno, volver un poco a la piel, a las emociones, que son cosas que desde hace rato ya, pero que actualmente todavía más, están pasando por un momento probablemente de los más frágiles que se puede recordar. Entonces, bueno, pues abrimos la puerta de ‘OMOW’ con esas tres llaves y la gira por eso está hecha también de tres partes, ¿no? Una es el cumpleaños del disco ‘Lunas Rotas’, otra de las partes de la gira está muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy vinculada a ese documental del que te estoy hablando y la tercera parte de la gira está súper, hiper, mega (ríe) vinculada a ‘Más que barrios’. Al final está todo muy conectado, no son cosas independientes, al revés, todas tienen que ver las unas con las otras.

Recordaba que se cumplen 30 años de ‘Lunas Rotas’, su primer proyecto en solitario. Echando la vista atrás en el tiempo, ¿qué diría que es lo mejor que le ha regalado este disco?

Lo mejor que me regalado, sin duda, es la gente. Y lo mejor que me ha regalado este tiempo es haber llegado hasta aquí, cuando digo hasta aquí digo hasta ‘OMOW’, hasta este proyecto que yo llamo plan, porque los proyectos tienen principio y final y yo espero y deseo que ‘OMOW’ llegue para quedarse. Entonces, digamos que el éxito de aquel disco me abrió las puertas del mundo y ahora me he hecho consciente, hace nada, muy poquito, cuando terminé prácticamente de escribir este plan, de que el mundo no le había abierto las puertas a mi música para hacerme famosa, sino para comprometerme con este proyecto, para hacer ‘OMOW’. Estoy absolutamente segura. Entonces, bueno, el éxito me lo regaló la gente, la gente me ha regalado ‘OMOW’.