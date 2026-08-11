La Torre estrena un eficiente ‘armario’ de luces LED para ‘vestir’ en días especiales

La autoridades posan ayer con la Torre de Hércules iluminada al fondo Carlota Blanco

Nuevo capítulo en la historia milenaria de la Torre de Hércules. El faro romano más antiguo en funcionamiento y símbolo de A Coruña presume de un nuevo y eficiente ‘armario’ y podrá ahora vestir en su fachada todo un arcoíris de colores gracias a su nuevo sistema de iluminación LED, menos contaminante que el anterior, cuando se quiera conmemorar alguna efeméride o celebración en particular. Del azul del Dépor al violeta del Día de la Mujer, la Torre ensancha así sus posibilidades como monumento al poder revestirse de unos colores que la embellecerán en días especiales.

El enigma oculto en lo alto de la Torre de Hércules Más información

El sistema fue presentado ayer por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, que dieron cuenta de dos actuaciones (incluyendo la mejora de los senderos del contorno) que el Gobierno gallego ha impulsado en el monumento. La nueva iluminación, explicó Merelles, supone una renovación completa del sistema ornamental de la Torre, con equipos LED de última generación por toda la fachada que ayudarán a realzar el monumento de noche y que “permitirá ofrecer opcións decorativas e dinámicas para acompañar as celebracións e actividades socioculturais”. El nuevo sistema, además, es más eficiente y permite reducir el consumo energético del faro.

Asimismo, los representantes del Gobierno gallego presentaron la mejora de los senderos que circunvalan la Torre. Ahora son “máis seguros, máis duradeiros e, sobre todo, máis accesibles”. La actuación permitió habilitar un recorrido continuo, desde la glorieta hasta la costa, con ampliaciones puntuales de la anchura del camino en los puntos en los que fue posible y la instalación de una pequeña plataforma de madera en una ligera pendiente. Una actuación “moi necesaria” en “máis de mil metros de paseo” alrededor del faro que algunos curiosos ya probaron ayer, buscando un lugar desde el que ver la puesta de sol, con sus pies.

La Xunta declara oficialmente la Torre de Hércules como espacio natural protegido Más información

El proyecto

Estas mejoras en la iluminación y la accesibilidad del faro se enmarcan en un proceso más grande de mejora que la Xunta está ejecutando en el entorno de la Torre. El Gobierno gallego, como acordó con el Ayuntamiento, completará el proyecto a partir del mes de septiembre con otras actuaciones orientadas a dar a conocer el yacimiento arqueológico y a la conservación de los elementos estructurales. En total desembolsarán 900.000 euros.

Galería Las imágenes de la nueva iluminación de la La Torre de Hércules Ver más imágenes

Al término del acto institucional, los asistentes recorrieron el nuevo sendero guiados por los responsables de la empresa adjudicataria de las obras. Entre otros, estaban presentes el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, o el líder del PP local, Miguel Lorenzo. Allí estuvo también el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien destacó la importancia de la colaboración institucional para poner en valor el patrimonio de la ciudad.

La época del año en que el Sol besa la piedra fundacional de la Torre Más información

La jornada terminó con el encendido oficial de la Torre, que hizo una transición cromática, cambiando desde la iluminación habitual hasta la que ‘vestiría’ en ocasiones especiales, con motivos como la bandera de Galicia o los colores del Dépor, entre otras opciones. Para la Xunta, la Torre es “unha das pezas clave da estratexia turística da Coruña e de toda Galicia”, remarcó el director de Turismo, que agradeció su trabajo a las empresas adjudicatarias, a los equipos técnicos que redactaron y supervisaron los proyectos y al Ayuntamiento por su colaboración.