La construcción de la Torre Polivalente del Nuevo Chuac empezará en septiembre

La conselleira, María M. Allegue, compareció con responsables de su departamento y de Sanidade MONCHO FUENTES

La Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas anunció esta mañana la salida a concurso de las obras de demolición de las edificaciones existentes, excavación y valorización de 800.000 metros cúbicos de material para continuar con la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

En un acto en la explanada del antiguo hotel de pacientes, ya demolido, la conselleira, María Martínez Allegue, acompañada de la delegada de la Xunta en Coruña, Belén do Campo; la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, y los gerentes del Servizo Galego de Saúde, Luis León, y del Área Sanitaria da Coruña e Cee, Luis Verde, dieron cuenta de la licitación de estas actuaciones, las correspondientes a la Fase 2.1 del Nuevo Chuac.

Esta intervención, con un presupuesto estimado de 52,1 millones, permitirá avanzar "nunha das fases fundamentais para o desenvolvemento do novo complexo hospitalario" de A Coruña.

Asimismo, la representante autonómica se refirió a la Torre Polivalente, un edificio de 16 plantas y 13.000 metros cuadrados, con dos accesos y una pasarela que la conectará con el resto del hospital, cuya excavación ya está completada y cuya construcción se iniciará después del verano, en septiembre de este mismo año 2026.

En este caso, reconoció que los tiempos se demoraron porque se encontró material rocoso y agua, pero la excavación, de unos 20 metros de profundidad, está acabada, aclaró, en respuesta a los medios de comunicación, la titular de Planificación de Infraestruturas.

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De la misma manera, en relación con los sobrecostes que reclamaba la constructora, la conselleira sostuvo que en su departamento trabajan en el expediente “desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico” para poder aclarar la cifra de convalidación derivada de unos costes que ya están materializados en la excavación realizada en el marco de las obras del Nuevo Chuac.

Martínez Allegue aseguró que es la “obra de maior complexidade e de maior inversión” entre las infraestructuras de sanidad en Galicia: "máis de 500 millóns para un complexo hospitalario que atenderá a máis de medio millón de usuarios de toda a área da Coruña".

Desde el Servizo Galego de Saúde, Luis León hizo mención a las aportaciones de los profesionales del Chuac al diseño del nuevo complejo, "situando sempre no centro a atención aos pacientes", indicó León.