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A Coruña

La Aemet mantiene su predicción para el eclipse en A Coruña: "Habrá cielos despejados al 80-90%"

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
11/08/2026 13:19
Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse
Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse
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Buenas noticias, desde el punto de vista climatológico, para el eclipse total de Sol de mañana. La Aemet mantiene su predicción de cielos despejados durante la jornada en A Coruña, e incluso la mejora. 

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Si en las jornadas anteriores hablaba de tan solo un 30% de posibilidades de que estuviese nubado, el delegado del organismo en Galicia, Francisco Infante, expone hoy que las predicciones han mejorado. "Para el entorno de A Coruña, la probabilidad de cielo poco nuboso o despejado es del 80-90%", comenta. 

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Así, pese a que los últimos días ha habido niebla a primera hora de la mañana, Infante aporta que será una jornada "estable". 

La predicción completa, junto con mapas de visualización, se puede consultar en la web oficial de la Aemet.

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