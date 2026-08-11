A Coruña
La Aemet mantiene su predicción para el eclipse en A Coruña: "Habrá cielos despejados al 80-90%"
Buenas noticias, desde el punto de vista climatológico, para el eclipse total de Sol de mañana. La Aemet mantiene su predicción de cielos despejados durante la jornada en A Coruña, e incluso la mejora.
Si en las jornadas anteriores hablaba de tan solo un 30% de posibilidades de que estuviese nubado, el delegado del organismo en Galicia, Francisco Infante, expone hoy que las predicciones han mejorado. "Para el entorno de A Coruña, la probabilidad de cielo poco nuboso o despejado es del 80-90%", comenta.
Así, pese a que los últimos días ha habido niebla a primera hora de la mañana, Infante aporta que será una jornada "estable".
La predicción completa, junto con mapas de visualización, se puede consultar en la web oficial de la Aemet.