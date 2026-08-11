La Aemet mantiene su predicción para el eclipse en A Coruña: "Habrá cielos despejados al 80-90%"

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse Patricia G. Fraga

Buenas noticias, desde el punto de vista climatológico, para el eclipse total de Sol de mañana. La Aemet mantiene su predicción de cielos despejados durante la jornada en A Coruña, e incluso la mejora.

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Si en las jornadas anteriores hablaba de tan solo un 30% de posibilidades de que estuviese nubado, el delegado del organismo en Galicia, Francisco Infante, expone hoy que las predicciones han mejorado. "Para el entorno de A Coruña, la probabilidad de cielo poco nuboso o despejado es del 80-90%", comenta.

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Así, pese a que los últimos días ha habido niebla a primera hora de la mañana, Infante aporta que será una jornada "estable".

La predicción completa, junto con mapas de visualización, se puede consultar en la web oficial de la Aemet.