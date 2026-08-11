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A Coruña

Intervenidos de camino a A Coruña 146 kilos de cigala sin documentos legales

Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han denunciado a un varón de 63 años vecino de la localidad lucense de Burela

Ep
11/08/2026 10:33
Cigala incautada por la Guardia Civil de camino a A Coruña
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Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de A Coruña han instruido denuncia administrativa a un varón de 63 años, vecino de la localidad lucense de Burela, al que intervinieron 146,5 kilos de cigala sin la documentación de trazabilidad exigida por la normativa pesquera.

Tal y como ha detallado el Instituto Armado, los hechos sucedieron sobre las 00.00 horas del 6 de agosto, cuando los agentes observaron a una embarcación pesquera atracando frente a la lonja del puerto de Cariño.

Tras el desembarco de un total de 16 cajas y dos cajones de plástico dispuestos sobre un palet, la mercancía fue introducida en la lonja para, a renglón seguido, ser sacada por un acceso distinto, donde esperaba un vehículo.

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A continuación, el turismo salió ya cargado en dirección a A Coruña. Durante el trayecto, la Guardia Civil le dio el alto en un control establecido durante su trayecto y procedió a identificar al conductor, comprobando que transportaba más de 145 kilos de cigala sin la documentación de trazabilidad exigida.

El producto intervenido fue entregado al Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, mientras que las actuaciones practicadas han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente en materia de pesca.

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