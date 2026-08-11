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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 11 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/08/2026 04:14
The Rapants
Archivo El ideal Gallego 
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Las Noites de María Pita presenta el concierto de la banda 'The Rapants',  en la plaza de María Pita a las 22.00 horas.

A las 19.30 horas en el entorno del CCV de Palavea, Cascarillarte presenta 'Os contos de Pablísimo: Contiario'.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Segunda jornada del Noroeste con el concierto de Yerai Cortés en María PitaVer más imágenes

Viñetas desde o Atlántico continúa con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. Consulta el programa completo en este enlace. Además, en los jardines de Méndez Núñez sigue la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).

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