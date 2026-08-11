¿Qué hacer hoy, 11 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

The Rapants Archivo El ideal Gallego

Las Noites de María Pita presenta el concierto de la banda 'The Rapants', en la plaza de María Pita a las 22.00 horas.

A las 19.30 horas en el entorno del CCV de Palavea, Cascarillarte presenta 'Os contos de Pablísimo: Contiario'.

Galería El álbum de las Fiestas de María Pita Ver más imágenes

Viñetas desde o Atlántico continúa con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. Consulta el programa completo en este enlace. Además, en los jardines de Méndez Núñez sigue la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).