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Un motorista de 33 años ha resultado herido de consideración en un accidente que tuvo lugar en la avenida de Pedralonga. El suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde: el motorista circulaba por la avenida en dirección hacia Alfonso Molina cuando chocó. con un turismo.

Este se estaba incorporando lentamente a la avenida en una curva de escasa visibilidad, el motorista no lo vio y chocó contra su lateral. Al lugar acudió la Policía Local, así como una ambulancia del 061, que lo trasladó al Chuac con pronóstico reservado.