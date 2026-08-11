Una vecina de Elviña abre el agua de la traída en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la traída llegaba al barrio coruñés de Elviña tras quince de espera, mientras que hace 50, en 1976, fallecían un padre y su hijo al caer en un pozo del que estaban sacando agua. En 1951, hace 75 años, llegaba a la ciudad el embajador de Argentina, que se reunían con diversos representantes empresariales y sindicales. Además, en 1926, hace cien años, se conocía la recaudación de la exitosa Fiesta de la Flor celebrada en La Coruña.

Hace 25 años | La traída de agua llega por fin a Elviña después de quince años de espera

Poder ducharse a cualquier hora del día y lavar la ropa en menos de dos horas son algunas de las ventajas que disfrutan más de treinta familias de Elviña desde este verano. La razón es que por fin, tras quince años de espera, tienen una traída de agua en condiciones, es decir, canalizada y con la presión necesaria para la limpieza personal. Incluso tienen que reducirla para evitar que revienten las tuberías. El agua corriente ha cambiado la vida de los vecinos de un tramo de la carretera al castro y de una parte del pueblo de Elviña, a los que el preciado líquido les llegaba a cuentagotas al estar “enganchados” al suministro de fuentes públicas.

Mientras, la mancha de unos 400 metros cuadrados que embarró el jueves el litoral de El Pasaje será controlada por la Xunta.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Mueren un padre y su hijo tras caer a un pozo cuando lo limpiaban

José Otón Naya, de 50 años, carpintero y vecino de esta ciudad, Paseo de Ronda 52, séptimo, ha declarado en el Juzgado número 1 de esta ciudad que su cuñado, don Domingo Rodríguez Martínez, de 60 años, y su sobrino Roberto, de 27 años, soltero y de profesión fontanero, vecino de Boedo, murieron al poco de ser ingresados en la Ciudad Sanitaria Juan Canalejo, después de haber sido sacados de un pozo en el que estaban realizando unas operaciones de limpieza y extracción de agua.

Además, las mariscadoras del Pasaje denunciaron que hay fuentes públicas en Eirís que han quedado secas porque tres casas se han apropiado del agua, desviando para su uso particular la traída hecha para todo el mundo. La situación ha sido denunciada al propio alcalde.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El embajador de Argentina se reúne con empresarios y sindicatos

Llegó a La Coruña el embajador de la República Argentina en España, general don Óscar R. Silva, acompañado de su hijo José Félix y del agregado de Economía a la embajada, Don Julio Rodríguez Arias. Inmediatamente de su llegada, se detuvo en el consulado de su país, donde le cumplimentó el cónsul, señor Bilbao Lavieja, así como el gobernador militar de la plaza, en representación del capitán general. Acto seguido se reunió con representantes de los organismos económicos, presidente, secretario de la Cámara de Comercio, industrias diversas y sindicatos.

En la Casa de Socorro recibió asistencia Fernando Díaz Lemus, de 24 años, que trabajando en una papelería, se produjo una distensión ligamentosa con probable fractura en la muñeca.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La Fiesta de la Flor recauda 10.161 pesetas para la Junta Antituberculosa

Según nos comunica la Junta Provincial Antituberculosa, lo recaudado en la Fiesta de la Flor celebrada el día 2 de los corrientes en La Coruña asciende a la cantidad de 10.161,35 pesetas. La misma junta nos ruega demos las gracias en su nombre a cuantas señoras y señoritas colaboraron en festival tan humanitario con un celo que las honra y que acredita la nobleza de sentimientos que atesoran.

Por otro lado, en la fiesta celebrada en la Plaza de Toros, don Perfecto Feijóo, fundador de los coros gallego, impuso al estandarte del coro “Cántigas da Terra” de La Coruña una preciosa corbata, regalo del Ayuntamiento pontevedrés. El público ovacionó larga y cariñosamente a Cántigas. El tenor señor Pena cantó una regueifa, siendo muy aplaudido.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego