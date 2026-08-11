El Puerto de A Coruña, Correos y la Sociedad Filatélica presentan el sello del eclipse 

Presentación del sello del eclipse en A Coruña

El Puerto de A Coruña, en colaboración con Correos y la Sociedad Filatélica, inmortaliza en un sello uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del siglo y se prepara para recibir a miles de visitantes que llegarán a bordo de los cruceros que harán escala este miércoles en nuestros muelles. Filatelia y mar se unen para este día histórico: el eclipse solar total del 12 de agosto.

La sede del Real Club Náutico de A Coruña fue escenario esta mañana de la presentación del sello conmemorativo del eclipse solar total del 12 de agosto, una iniciativa promovida conjuntamente por la Autoridad Portuaria de A Coruña, Correos y la Sociedad Filatélica de A Coruña para dejar constancia de un acontecimiento histórico que marcará un hito para la ciudad y para toda Galicia.

El acto se celebró con el Iona en el muelle de Trasatlánticos como telón de fondo, lo que refuerza la estrecha vinculación entre el fenómeno astronómico y la intensa actividad de cruceros que ya registra la ciudad con motivo del eclipse.

Durante la presentación, representantes de las entidades impulsoras destacaron la relevancia de esta emisión filatélica, concebida como un recuerdo permanente de una jornada que atraerá a miles de visitantes y convertirá a A Coruña en uno de los mejores puntos de observación de Europa para seguir el eclipse de Sol.

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José Luis Rey Barreiro, presidente de la Sociedad Filatélica, destacó que “A Coruña es el único territorio de todos por las que pasa el eclipse que ha cogido el testigo filatélico para conmemorar esta cita”, con el lanzamiento del sello, la tarjeta prefranqueada y el matasellos. Además, indicó que ya han recibido más de 200 solicitudes de coleccionistas de toda España interesándose por la iniciativa, antes incluso de que se hiciera pública hoy la imagen del sello, con la previsión de que sean muchos más tras la presentación oficial.

“El eclipse va a durar solos uno minutos, pero este sello va a perdurar en el tiempo”, manifestó durante el acto Francisco Javier Varela Castro, responsable de Medios de la Gerencia Noroeste de Correos. Por su parte, Antonio Armenteros Cuetos, secretario de la Junta Directiva del Real Club Náutico, agradeció la elección del club para la presentación del sello, así como el interés de todas las entidades involucradas en esta pieza dedicada al eclipse.

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Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, señaló que se trata de “poner en valor y dejar constancia del que será uno de los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad y del Puerto”

Un despliegue sin precedentes para recibir a miles de visitantes

La jornada del eclipse supondrá un importante reto organizativo y logístico para el Puerto de A Coruña. Con motivo de este fenómeno astronómico, está prevista la llegada de cinco cruceros cuyos pasajeros y tripulantes tendrán la oportunidad de contemplar el eclipse fondeados desde el mar, ya que está previsto que zarpen a media tarde. Para atender este operativo se ha desplegado un dispositivo de aproximadamente 200 personas.

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Los cincos buques que escalarán mañana traerán a bordo un total de 10.959 pasajeros y 5.640 tripulantes. A estas cifras se suman los tres cruceros que han coincidido hoy martes en el puerto coruñés, con 7.766 pasajeros y 3.921 tripulantes, uno de los cuales hará noche.

Además, las escalas previstas para el jueves 13 y el sábado 15 elevarán el balance semanal hasta diez cruceros en siete días, que transportarán en conjunto 23.630 pasajeros y 11.296 tripulantes, alcanzando una cifra global de 34.926 personas vinculadas a la actividad crucerística durante esta extraordinaria semana marcada por el eclipse solar total.