El precio de los parkings muestra variaciones de más de un euro

Un usuario entra en el aparcamiento del parque Europa Cedida

Todo conductor coruñés ha tenido que recurrir a un aparcamiento público en alguna ocasión. Aunque a nadie le gusta pagar por aparcar, en muchos casos es inevitable, ya sea en el parking, o en la zona ORA. Y, sobre todo, a medida que se eliminan plazas en superficie, los parkings se vuelven más necesarios. Pero no es lo mismo aparcar en As Conchiñas que en Os Mallos: un informe económico del Ayuntamiento señala las grandes diferencias entre aparcamientos que oscilan entre 1,20 la hora los más económicos hasta 2,30 los más caros

La concesión del parking de Monte Alto se licita por 785.000 euros Más información

El estudio fue encargado por el Ayuntamiento con motivo de la licitación de la concesión del aparcamiento de Monte Alto, ubicado en los bajos del mercado municipal que se inauguró en diciembre. El documento hace un repaso pormenorizado de la situación actual para tratar de determinar cuál es el precio al que deben ponerse las plazas de rotación de Monte Alto.

“Como se puede observar, el precio de una hora de estacionamiento varía significativamente de un aparcamiento a otro. Entre los más caros de los estudiados se encontraría el aparcamiento de la plaza Monforte seguido de La Palloza, Garaje Madrid y el de plaza de Pontevedra. En cambio, los más económicos serían el parking de la Fábrica de Tabacos, el de As Conchiñas, el Palacio de la Ópera y los de Elviña”. En el de Monte Alto el precio será de hasta 1,80 euros la hora.

Los bonos mensuales

En lo que respecta al precio mensual de una plaza de abono, el estudio indica que también se puede observar cómo existen diferencias importantes entre los distintos aparcamientos de la muestra. Los más económicos, con precios inferiores a los 80 euros (Work Center) hasta las 180 o los 200 euros en algunos de los parkings más céntricos y modernos.

Hasta 115 euros al mes, el coste de aparcar sin esperas en Monte Alto Más información

En el de Monte Alto, será de 115 euros como máximo. Se compara con los aparcamientos públicos de la ciudad, pero también se utilizan ‘testigos de mercado’. Es decir, se examina la oferta de portales inmobiliarios como Idealista para determinar el precio. Dado que las plazas de abono se destinarán al aparcamiento de los residentes de Monte Alto, barrio con significativos problemas de estacionamiento, “es importante que el precio sea asequible para los vecinos”.