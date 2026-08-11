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A Coruña

El futuro de la verbena de Galicia tiene 4 años y sueña con cantar en Los Satélites

Mateo Cambón deja atónitos a quienes acuden a ver a la longeva formación: se sabe todas las canciones, baila y se arranca por pasodobles

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/08/2026 21:23
Mateo Cambón, fan de Los Satélites, delante del escenario en el que actuarán en María Pîta
Mateo Cambón, fan de Los Satélites, delante del escenario en el que actuarán en María Pîta
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Entre los sueños de un niño de 4 años acostumbran a estar el fútbol de élite, la conquista del espacio o un gran escenario. Es cierto que dentro de este último particular encaja a la perfección Mateo Cambón Sanjurjo, un niño coruñés al que no hay nada que le guste más que enfundarse un traje llamativo y cantar con un micrófono. Sin embargo, mientras muchos tararean las canciones de las radiofórmulas, o mejor dicho de las redes sociales, él ha elevado a categoría de ídolos a una orquesta con casi 90 años de historia, a la que sigue a todas partes y cuyas canciones de sabe al dedillo. Es el fan número 1, y también el benjamín de legión de fieles, de la orquesta Los Satélites, a los que esta noche verá en María Pita.

Su canción favorito es 'O Chirimbolo' y se arranca a cantar pasodobles, lo que ha dejado atónitos a los propios integrantes de Los Satélites, con los que ha compartido escenario e incluso videoclips. "Desde que empezó a andar le gusta bailar", indica Enrique, un orgulloso padre que ha tenido mucho que ver en ese ADN verbenero. No en vano, durante cinco años tocó la trompeta en la orquesta Finisterre, y posteriormente en La Principal. Todo eso fue dos décadas antes de que naciera Mateo, pero está claro que la genética tiene códigos indescifrables para la lógica humana. "Lo apuntamos a un equipo de fútbol, pero él lo que hacía era cantar y bailar mientras sus compañeros jugaban", confiesa Enrique, quien junto a Nuria, la madre de la joven promesa del espectáculo, ha recuperado la pasión por la verbena. "Nosotros nos conocimos en 2018 como aficionados a las verbenas", dicen.

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Su juventud tampoco ha impedido a Mateo ver en directo a otro mito, el desaparecido Sito Sedes. "Cada vez que vamos a verlos, parece que quiere más a Los Satélites que a nosotros", bromean los padres del niño, quien durante la entrevista se arranca por toda la plaza de María Pita cantando, bailando y atrayendo la atención de unos turistas que dudan si inmortalizar el encuentro con un teléfono móvil. Y es que lo cierto que tablas y desparpajo le sobran. Alumno del CEIP Hogar de Santa Margarita, ya hace sus pinitos también en la Rock School, donde recibe clases de canto. "De mayor voy a ser cantante de Los Satélites", advierte a un estupefacto servidor.

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Dos cosas más llaman la atención de este pequeño gran talento: la diferencia entre el horario infantil y los shows de la Panorama, así como el porte para ponerse el traje de gala. "Aguanta hasta tarde sin problemas", advierten sus padres, quienes tampoco tienen demasiado complicada la carta a los Reyes Magos. "Siempre pide trajes y micrófonos", prosiguen a la hora de definir a este pequeño talento, que parece salido de aquellos primeros talent show de la televisión española de los 90. Además, puede considerarse a Mateo todo un purista. "Le gustan las orquestas clásicas, como Los Satélites, La Principal, o La Oca, no las que montan tanto espectáculo que todos conocemos", matiza la familia. Así que no solamente Los Satélites serán un gran reclamo después del eclipse, también los que quieran ver en acción al probable futuro de la verbena gallega.

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