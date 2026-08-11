El Festival Noroeste triunfa en su 39 edición con más de 125.000 asistentes

Los históricos Echo and the Bunnymen en el concierto principal del Noroeste Germán Barreiros

El pasado domingo cerró la 39 edición del Festival Noroeste que, tras cinco jornadas de música por varios rincones logró atraer a los conciertos a más de 125.000 personas.

Las citas en la playa de Riazor, el viernes y el sábado, fueron las más multitudinarias. Tanto Rusowsky el primer día, como Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo el segundo, reunieron 45.000 almas, respectivamente en el arenal. En los conciertos en la plaza de María Pita, los momentos culmen llegaron con Dorian y Yerai Cortés, que reunieron respectivamente a 8.000 personas. En Azcárraga llenaron tanto Fantastic Negrito como La Perra Blanco, con más de un millar de personas presentes en ambas citas. En Santa Margarita triunfó Mari Froes, que reunió a 2.500 personas en el auditorio.

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El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, señala la "clara apuesta por la diversidad en esta trigésimo novena edición, no sólo por los múltiples estilos ofrecidos en los distintos escenarios; también por universalizar aún más si cabe la música gracias a, entre otras medidas, los conciertos con lengua de signos. En este sentido quiero felicitar a todo el equipo de intérpretes, que hizo un trabajo impecable y desplegó una energía absolutamente maravillosa".

Las interpretaciones en lengua de signos dieron un nuevo prisma a recitales como los de Yerai Cortés, Dorian, Bala, Sés, Sprints, Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo y Rusowsky.

Castro destacó también "las propuestas que se hacen en este país, en galego, y que sin duda tienen mucho que decir en una programación que consiguió sorprender al público con propuestas que aportan gran calidad artística, saliéndose de los circuitos comerciales. Ese es el espíritu de este evento. Despedimos el Festival Noroeste Estrella Galicia muy satisfechos y ya esperando el cuarenta aniversario".