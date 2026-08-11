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A Coruña

El Eclipse que sobrevivió al ocaso del Orzán en A Coruña

Recomendado en su día como uno de los 50 mejores planes de la ciudad, es el pub de los chupitos ‘semáforos’ y un referente para muchos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/08/2026 18:29
Carlos Méndez, propietario del Eclipse del Orzán, con uno de los famosos semáforos
Carlos Méndez, propietario del Eclipse del Orzán, con uno de los famosos semáforos
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Hablar del Orzán es un ejercicio de nostalgia para casi cualquier coruñés con algún que otro año cotizado. A pesar de que es una que todavía late en el corazón de la noche de A Coruña, lo cierto es que bracea y bracea para no morir, precisamente, a las orillas del océano Atlántico. En cuestión de algo más de una década han ido desapareciendo las casi 90 licencias que llegó a haber en el epicentro de la marcha coruñesa. Uno de los pocos supervivientes que resiste sin haber cambiado un ápice su propuesta es, curiosamente, el Eclipse. Hoy su decoración, llena de motivos en referencia al nombre del pub, es la más oportuna de la ciudad.

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Cuando muchos de los turistas que arriben a la ciudad googleen 'eclipse coruña', seguramente el navegador les lleve al número 7 de la calle del Sol, que por otra parte abirá sus puertas para celebrar una jornada histórica. Abierto desde el año 2000, cuando todavía las copas se pagaban en pesetas, se quedaba como mucho por SMS y los datos que se necesitaban para ligar no eran los del móvil. Puede decirse que coló la cabeza entre los ya desaparecidos nombres de la noche (el Egeo, el Picasso o el Tatraplan eran los más próximos), y es uno de los pocos cuya salud se mantiene intacta. "Hay gente que ha tomado el relevo de sus padres, que tenían aquí su lugar favorito, y ahora es el suyo", indica Carlos Méndez, fundador del local junto a su socio Andrés Señarís. La historia, por otra parte, parece sacada de un reality de televisión.

Uno, Carlos, regentaba el Noveno B. El otro, Andrés, La Cucaracha de la Ciudad Vieja. Sus conversaciones les llevaron a coincidir en que lo mejor era echar el cierre y montar un negocio conjunto. Su visión de mercado era semejante, porque lo que no sabían era que les unía algo del pasado: a través de un anuario escolar descubrieron que ambos había estudiado, prácticamente al mismo tiempo, en el colegio La Salle de Caracas. "Le pusimos Eclipse porque decían que lo mejor eran los nombres impares, y fue mi hermana la que apostó por el eclipse.

Los semáforos

Pero del mismo modo que al Pirata le llaman los paletos, o al Moby Dick las palanganas, muchos conocen el Eclipse como 'Los semáforos'. Se trata de un chupito, o mejor dicho tres, que es la petición principal de la casi totalidad de la clientela. Aunque huelga la glosa para quienes tengan algo de noche a sus espaldas, se trata de una construcción de tres pisos, con tres tipos de vaso diferentes, y que se van fusionando y tomando a través de una pajita: el rojo es a base de tequila con granadina, el amarillo es vermú blanco con lima, mientras que el verde, el que "más pega", mezcla vodka y kiwi. El precio de tamaña elaboración es de 4 euros. "Regalado", según la propiedad.

Así son los semáforos del Eclipse

Con un aforo de apenas 25 clientes, el Eclipse fue incluido en una guía que lo consideraba "una de las 50 cosas que no debes dejar de hacer en A Coruña". Según Méndez, todavía son muchos los foráneos que llegan con esa premisa. Y seguramente muchos de los que llegan a ver el eclipse harán una parada en el Eclipse. "Abriremos un miércoles, aunque estamos de jueves a sábado, y es que nos han pedido muchos habituales que lo hagamos. Y además mantendremos los precios", advierten. "Sobre todo, los que vienen de fuera preguntando por los semáforos son madrileños"

Turismo y fútbol

Con más de tres décadas de noche a sus espaldas, el propietario del Eclipse tiene claras dos cosas: que el regreso de la época dorada del Orzán es muy difícil, y que la noche es una parte fundamental en el turismo de la ciudad. "Son muchos los que les gustaría que el Orzán volviera, y respetando la normativa se podría. Yo, por ejemplo, puedo decir que en 26 años no he tenido ni una sanción", subraya.

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Por otra parte, respecto al 'matrimonio' entre la luna y el sol y sus consecuencias finaliza: "La importancia para la ciudad del eclipse (que no del Eclipse) es evidente. Solo hay que ver cuánta gente está viniendo. Tenemos que entender que a A Coruña lo que la mueve son el turismo y el fútbol".

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