El eclipse, barrio a barrio: el Ayuntamiento recomienda estos puntos para observar el fenómeno en A Coruña

Dos personas observan el sol desde el Paseo Marítimo con gafas para el eclipse Quintana

Queda apenas un día para que llegue a la ciudad el eclipse total de Sol, y los coruñeses se preguntan cuáles son los mejores lugares para ver el evento astronómico del siglo. El Ayuntamiento, que ya había publicado días atrás un mapa con diferentes puntos de observación recomendados en toda la ciudad, ha vuelto a recordar hoy en una publicación en redes sociales los diversos lugares por distritos, para que aquellos con dudas conozcan dónde ir para poder disfrutarlo sin complicaciones.

Así, en el distrito 1, que incluye barrios como Ciudad Vieja, Pescadería y Orzán, recomiendan cuatro: la playa del Orzán, el paseo del Parrote, As Ánimas (donde el dique de abrigo) y la zona de la Maestranza. Uno de los distritos más afortunados será el 2 (Monte Alto y Adormideras), con hasta siete puntos: el mercado de Monte Alto, la iglesia de San José, el paseo de As Lagoas, el aparcamiento del Aquarium, el parque Carlos Casares, la calle Regata Cutty Sark y la plaza Blanca Quiroga.

El distrito 3 (Ensanche y Cuatro Caminos) contará con los parques de Oza, Europa y San Diego y con el mirador de Os Castros, mientras que para los habitantes del 4 (Os Mallos y Sagrada Familia) los puntos más cercanos serán la plaza Santiago Casares Quiroga (en la segunda fase de Elviña), Os Mariñeiros y el Ágora.

Otro de los distritos privilegiados será el 5 (Labañou, Os Rosales y Visma), con numerosos lugares para la observación: a lo largo de todo el Paseo Marítimo hay esta tres enclaves señalados (Portiño, Illas y San Pedro), además de zonas concretas como el Monte de San Pedro, el Millennium, el parque Adolfo Suárez, la playa de Riazor o el Ágora. Este último punto, el del Ágora, también será de los más cercanos para los vecinos del distrito 6 (O Ventorrillo y Agra do Orzán), que además podrán desplazarse hasta Penamoa, la playa de Riazor o Mariñeiros.

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En el caso del distrito 7, que aglutina zonas como Elviña, Os Castros, Castrillón, Someso y Matogrande, las opciones son variadas. Además de los mencionados parques de Oza, Europa y San Diego y de la plaza Casares Quiroga, el Ayuntamiento añade el aparcamiento de Monelos o la zona de Sindicatos. También en las afueras, el distrito 8 (Xuxán, Palavea, Eirís, Pedralonga y As Xubias) cuenta con hasta cuatro puntos recomendados por el Consistorio: la plaza central de Xuxán, Xuxán Norte, el parque de Eirís y el aparcamiento Inés de Ben.

El distrito 9 (Novo Mesoiro, Castro de Elviña y Feáns) también contará con numerosas posibilidades, con el parque de Novo Mesoiro y sobre todo la UDC como protagonistas. La universidad cuenta así con cinco puntos: las facultades de Sociología, Caminos, Ciencias, Filología y el edificio Xoana Capdevielle. Finalmente, para el distrito 10 (Vioño, A Grela, Bens y Nostían), el Ayuntamiento señala cuatro enclaves: Penamoa, la playa de Bens y el Paseo Marítimo a la altura de Bens y de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR).

El Consistorio recuerda en su comunicado que los puntos recomendados fueron designados teniendo en cuenta factores como la seguridad ciudadana, la prevención en materia de emergencias y la afluencia de personas prevista. Una guía, en definitiva, para poder presenciar el eclipse también desde cada barrio de la ciudad sin necesidad de acudir a puntos, como los del centro, en los que se espera un elevado volumen de personas.