El dispositivo de seguridad que eclipsa al de San Juan

Coraza eclipse

Hasta ahora, el evento astronómico más grande que ha tenido que manejar el Ayuntamiento es el solsticio de verano. O sea, San Juan. Y cada año despliega un dispositivo de seguridad cuyo centro neurálgico en La Coraza. Por eso hoy la alcaldesa, Inés Rey, acudió allí para explicar los detalles del dispositivo que se desplegará mañana con motivo del eclipse.

Se repartirán por el Paseo Marítimo folletos informativos con recomendaciones de seguridad y gafas especiales. Son casi 400 las personas que participarán el dispositivo, incluidos los de limpieza con drones de reserva y un punto violeta. Las horas clave son entre las siete y las 21 horas. No solo por el eclipse, sino del Deportivo-Real Madrid, que abarrotarán el Paseo Marítimo, que se abarrotará.

Movilidad

Las personas con movilidad reducida contarán con un espacio reservado en La Coraza. Se recomienda no intentar llegar al centro en coche, y por eso se han habilitado aparcamientos disuasorios en el campus de Elviña donde se podrá coger el bus (el servicio se reforzará) a la plaza de Pontevedra. La línea 3A (Puerta Real-Monte de San Pedro) pasará cada quince minutos. Para garantizar que habrá bicicletas suficientes para los que quieren usar BiciCoruña, se repondrán constantemente las de Riazor y entorno del estadio.

Rey expuso tres ideas claves: 1) Planificar los desplazamientos con antelación 2) Desplazarse a pie si es posible 3) Buscar los puntos más próximos al hogar para contemplar el eclipse.

A partir de las seis de la tarde se irá cortando el Paseo Marítimo "como en San Juan" pero los cortes se irán notificando en los paneles luminosos.

Limpieza y medio ambiente

Habrá un refuerzo de contenerización (15 contenedores) en los 40 puntos de observación identificados. Rey recordó que las gafas especiales de observación que se desechen deben ir al contenedor de fracción resto, de los que habrá 60. "No é un detalle menor", apuntó.

Se instalarán aseos químicos en el monte de San Pedro y barrios como Novo Mesoiro. Rey recordó que los dueños de los bares que instalen barras en la calle deben permitir al público usar sus servicios, o instalar váteres químicos en la vía pública.

Cierres

Los Museos Científicos se cerrarán a las 18.00 horas, el campo de golf, y la Ciudad deportiva Arsenio Iglesias. El monte de San Pedro se cerrará al tráfico, de manera que habrá que ir en autobús o a pie, a partir de la tarde, ya que por la mañana estará cerrado.

Todo está previsto y organizado", concluyó Rey, que agradeció a la comitiva especial de eclipse su trabajo. También deseó que el público disfrutará de las actuaciones de Los Satélites y Rosana. Se ignora cuántas personas participarán en el evento, pero la alcaldesa recordó que los hoteles rebosan de turistas, a lo que hay que añadir los barcos atracados en el Muelle de Trasatlánticos. No cabe duda de que superará a San Juan.