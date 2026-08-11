Eclipse total en A Coruña: veinte grandes preguntas sobre el evento y todas sus respuestas

Un joven posa en la playa con las gafas que repartió El Ideal Gallego Quintana

A Coruña calienta ya motores para el evento astronómico del siglo. El eclipse solar total de este miércoles, el primero en la ciudad desde 1905, marcará una jornada histórica que nadie en la urbe olvidará. La magnitud del fenómeno, no obstante, puede generar diversas dudas a unos coruñeses no habituados a la observación de estos eclipses y, además, colapsados ante el volumen de información, tráfico, visitantes, recomendaciones y normativas municipales que definirán la jornada. He aquí las 20 grandes preguntas que suscita este 12 de agosto, y sus respuestas:

1. ¿Cuándo se inicia el eclipse?

En A Coruña, el eclipse comienza a las 19.30.58, que es cuando la Luna empezará, progresivamente, a cubrir el Sol. El dato está tomado del IGN (Instituto Geográfico Nacional) y se puede consultar en: https://visualizadores.ign.es/eclipses. En función del punto de la ciudad que se escoja para la observación habrá variaciones temporales de segundos. Para este reportaje, tomamos como referencia las playas de Orzán-Riazor y su entorno.

2. ¿Cuándo comienza y cuándo se acaba la fase de totalidad?

La fase de totalidad del eclipse, la más espectacular, se iniciará a las 20.27.42, alcanzará su máximo a las 20.28.20 y finalizará a las 20.28.58. Es decir, durará 1 minuto y 16 segundos. La ciudad herculina es una de las 22 capitales de provincia en España en las que el eclipse será total. De ellas, en la que más tiempo se extenderá es Zaragoza (1 minuto y 48 segundos); en Galicia, ese privilegio lo tendrá Lugo (1 minuto y 30 segundos).

3. ¿Cuándo se acaba el eclipse?

El eclipse acabará a las 21.22.01 horas, que será cuando el disco solar volverá a verse por completo. Por tanto, la duración del fenómeno en A Coruña, contando sus tres etapas, será de 1 hora, 51 minutos y 3 segundos.

4. ¿Cuándo fue el anterior eclipse de Sol total en la ciudad?

Ocurrió el 30 de agosto de 1905. En aquella ocasión, empezó a las 12.42 horas. La fase de totalidad duró un minuto y 14 segundos. Las playas de Riazor y Orzán, el muelle de Hierro (que se demolió en 1915 y que estaba situado entre lo que hoy es Palexco y Hi Coruña) y el monte de Santa Margarita fueron los principales puntos de observación.

5. ¿Cuándo será el siguiente eclipse solar total?

El siguiente eclipse total que se podrá vivir en el municipio y en Galicia será en 2180.

6. ¿Qué gafas hay que usar?

Las homologadas que cumplan con la norma ISO12312-2, como las que regaló a sus lectores el pasado domingo El Ideal Gallego. Lo ideal “es darle la espalda al Sol, ponerse las gafas y después girarse y no estar mirando más de un minuto; después, volver a darle la espalda y sacarse las gafas” varias veces para ver cómo va el eclipse. La idea es “vivir el eclipse más que observarlo”, indican desde los Museos Científicos de A Coruña.

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7. ¿Cuándo se puede mirar sin gafas?

Solo durante la fase de totalidad del eclipse, en los citados 76 segundos. Si las condiciones de visibilidad son óptimas, en ese momento se podrá ver la llamada corona solar, que es la capa más externa del Sol y está compuesta de plasma, así como los planetas Venus y Júpiter y estrellas como Vega, Arturus y Régulus.

8. ¿Hay gafas para niños?

No, las gafas para la observación directa son de tamaño de adulto, y no encajan bien en las cabezas de los niños, por lo que no está recomendado que las usen sin supervisión de un adulto que compruebe que les están tapando bien los ojos. Hay que tener especial precaución con este sector de la población, ya que sus ojos son muy sensibles a los rayos solares. Es por ello que para los más pequeños se recomiendan métodos de observación indirecta, “como retransmisiones del fenómeno en internet o usando cajas estenopeicas, que proyectan la luz solar”, apuntan desde los Museos Científicos Coruñeses.

9. ¿Puede la nubosidad frustrar la observación?

Todos los coruñeses y visitantes estarán pendientes del cielo, pues lógicamente si la Luna y el Sol están tapados por la nubosidad no se podrá seguir el fenómeno, aunque la sensación de oscuridad será la misma en el momento en que el eclipse sea total. Según explica la Aemet, la probabilidad de nubes es mayor en el litoral (afectaría por tanto a Riazor y Orzán) que en puntos altos como A Zapateira, que es uno de los miradores que recomienda el Ayuntamiento. En cualquier caso, hoy el delegado del organismo en Galicia explicaba que “para el entorno de A Coruña, la probabilidad de cielo poco nuboso o despejado es del 80-90%”. Por lo tanto, se espera que el evento astronómico se pueda seguir sin mayores complicaciones desde el punto de vista de la climatología.

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10. ¿En qué lugares de A Coruña y del área metropolitana se verá mejor?

El Ayuntamiento ha insistido en que, como el eclipse podrá seguirse desde toda la ciudad, no es necesario desplazarse hasta el centro a lugares como las playas de Riazor y Orzán. En ese sentido, ha compartido un mapa (disponible en su página web) con numerosos puntos en muchos barrios desde donde recomienda la observación. Destacan las zonas del campus de Elviña, Oza (con parques como el de Europa o el de San Diego), el Ágora y parque Adolfo Suárez, o el polígono de Xuxán, entre otras. En el área podrá seguirse en zonas como el litoral de Oleiros y Arteixo o las zonas más altas de Culleredo o Cambre, con lugares destacados como el monte Xalo o el faro de Mera, donde habrá un Puesto de Mando Avanzado de la Guardia Civil y diferentes retransmisiones de televisiones de todo el mundo, como la de la TVG.

Mapa con los puntos de observación recomendados por el Ayuntamiento y una cronología de los eventos del día

11. ¿Cuáles son las zonas de exclusión?

El entorno de la Torre de Hércules y el parque de Bens han sido designadas zonas de exclusión por el Ayuntamiento, que recomienda no acudir a estos espacios para seguirlo.

12. ¿Se podrá ver desde el estadio de Riazor?

El apretado calendario del Real Madrid ha ocasionado que el eclipse coincida con la disputa del Trofeo Teresa Herrera, que enfrentará al equipo merengue con el Deportivo, que se presenta ante su afición. El partido comenzará las 21.00 horas. Desde el interior del estadio municipal de Riazor habrá una gran visibilidad del Sol, incluso total, en parte de la grada superior de la esquina sureste del estadio, desde Preferencia hacia la esquina de Pabellón Superior, en las zonas a las que dan acceso las puertas V17, V18, V20 y V21. En el resto del recinto, aunque no se vea directamente el astro rey, sí se notará la llegada de la oscuridad en la totalidad.

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13. ¿Qué cortes de tráfico habrá?

El Ayuntamiento lanzó un bando municipal informando del despliegue. Desde las 16.00, se cortará al tráfico en varias zonas. En la carretera del monte de San Pedro, se hará tanto desde la glorieta de Cuatro Vientos como desde la de entrada a Los Rosales, en el cruce con Carmen Rodríguez-Losada Trulock, hacia el parque. La carretera de O Portiño se cortará entera. En el Paseo Marítimo, se cortará desde O Portiño hasta el ascensor, en la avenida Fernando Suárez García. Se permitirá la circulación interior en los núcleos de O Portiño y el Campanario, siempre a excepción de vehículos autorizados. Desde las 19.00 horas, se cerrará la circulación en el Paseo Marítimo, desde el Aquarium hasta las Esclavas. Y se hará lo propio en la Avenida de La Habana y Manuel Murguía, en el entorno de Riazor. El tráfico se irá restableciendo conforme evolucione la situación. El acceso a O Portiño y al monte de San Pedro solo se podrá realizar a pie, en bus urbano o vehículos autorizados, y el parque estará cerrado al tráfico rodado, solo con acceso peatonal y vehículos autorizados a partir de las 10.00 horas.

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14. ¿Se habilitará un servicio especial de transporte público?

Se reforzarán varías líneas de autobús (como el de la UDC y el 3A), que aumentarán sus frecuencias de paso desde las 16.30 horas. Asimismo, pensando en la vuelta, habrá líneas regulares hasta después de las 23.00 con una ruta especial de regreso al campus de la UDC.

15. ¿Dónde estará el puesto de mando del Ayuntamiento?

En la Coraza del Orzán habrá un puesto de mando para coordinar el dispositivo de movilidad y seguridad, una zona para personas con movilidad reducida para facilitar su observación segura y accesible y un punto violeta.

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16. ¿Al final habrá huelga de hostelería?

Patronal y trabajadores mantuvieron este martes una reunión de siete horas, que cristalizó en un principio de acuerdo, con un incremento salarial para los empleados. El pacto permitirá a hotelería y hostelería trabajar a pleno rendimiento durante esta jornada histórica.

17. ¿A qué hora llegarán y se irán los miles de cruceristas?

A Coruña está a reventar. Los hoteles y los pisos turísticos están llenos de visitantes, pero además se recibirán seis trasatlánticos a lo largo del día, aunque solo coinciden cinco: el ‘Cristal Serenity’ (que llegó hoy al muelle de Calvo Sotelo y ya tenía previsto irse a las 05.00 de mañana, y por tanto no tendrá mucho impacto en la jornada), el ‘MSC Explora III’ (llega a las 08.00 al muelle de Calvo Sotelo y se va a las 19.00, con 922 pasajeros), el ‘Celebrity Equinox’ (estará en el muelle de Transatlánticos de 07.00 a 18.00, con 2.852 pasajeros), el ‘Celebrity Apex’, (también en Transatlánticos de 07.00 a 16.00, con 3.200 pasajeros), el ‘Queen Anne’ (atracará en San Diego de 07.45 a 21.00, con 3.000 pasajeros) y el ‘Borealis’ (llega al muelle del Centenario de 08.30 a 18.30, con 1.400 pasajeros). Los navíos traerán más de 12.000 turistas y casi 6.000 tripulantes, pero todos (salvo el ‘Queen Anne’) se van antes de la totalidad para verlo desde el mar.

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18. ¿Se podrá poner música en la calle?

Entre las 20.15 y las 20.45 horas, coincidiendo con la fase de totalidad del eclipse, “no estará permitido el uso de altavoces, equipos de música ni sistemas de reproducción sonora en la vía pública”, subraya el bando del Ayuntamiento.

19. ¿Qué actividades musicales ha autorizado el Ayuntamiento?

A las 17.00 horas de este histórico miércoles (entrada gratuita hasta completar el aforo) se inicia la fiesta organizada por la promotora coruñesa Wake Up en la cúpula del Matadero: los protagonistas serán el dúo británico Solardo, Isma B, Casto, Santiso, Hume y Yerout. Acabará a las 02.00 horas del día 13, pero, por el motivo antes indicado, entre las 20.15 y las 20.45 se tendrá que parar la música. Rosana estará a las 18.00 horas (la entrada es libre hasta completar aforo, que es de 1.500 personas) en el auditorio del Parque de Santa Margarita, que es un punto desde el que no se podrá seguir el eclipse; además de cantar en formato acústico, mantendrá una charla con una especialista en divulgación científica. A las 22.00 horas, Los Satélites y Paco Lodeiro actuarán gratis en María Pita durante unas dos horas.

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20. ¿Cuál es el mejor medio para seguir el eclipse en directo?

El área audiovisual del Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza, como apoyo a todas las iniciativas que está llevando a cabo con motivo del eclipse, un programa especial en directo que será emitido a través de las páginas web de sus periódicos (El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños, Diario Compostela y DXT Campeón), sus redes sociales y otras plataformas como YouTube. La retransmisión comenzará a las 12.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas. Representantes de los sectores institucional, turístico y científico-astronómico, así como periodistas del grupo editorial, con conexiones desde diferentes puntos, se pasarán por el programa para informar de esta jornada histórica.