Durán Loriga lamenta su olvido flanqueada por las grandes reformas de San Andrés y los Cantones

La calle Durán Loriga, ayer Germán Barreiros

El centro ha cambiado mucho en los últimos años, gracias a las humanizaciones de San Andrés y los Cantones. La primera ha cambiado su fisonomía eliminando plazas de aparcamiento y ensanchando las aceras, y lo mismo está ocurriendo con los Cantones. Mientras que el resto de Pescadería se peatonaliza, los vecinos de Durán Loriga se sienten olvidados. “Estamos pagando por los Cantones”, se lamenta Ricardo Pérez, portavoz de varias comunidades de esa calle, que considera que se ha convertido en un aparcamiento.

Es cierto que la pequeña calle parece abarrotada. En el lado izquierdo –yendo en coche– se encuentra una larga zona de carga y descarga. “En algunas ocasiones hemos contabilizado más de 40 furgonetas, encima de las aceras y en calles colindantes”, señalan en el informe que han presentado al Ayuntamiento.

Aceras estrechas, suciedad y falta de iluminación contribuyen a generar sensación de dejadez

En el derecho hay aparcamiento en batería con más de 30 plazas. Es zona azul, así que no hay aparcamiento reservado a los vecinos, de ahí que se sientan olvidados. Además, hay muchos contenedores para un tramo de 140 metros de calle, nada menos que 25, sin contar los andamios que llevan meses montados en el edificio de la Cámara de Comercio. Todo esto genera, a decir de Pérez, dificultades para la circulación de los peatones, por eso una de sus reclamaciones es que se ensanchen las aceras para que se les pueda añadir bancos y árboles.

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Comparadas con las de San Andrés, las aceras de Durán Loriga resultan estrechas. El portavoz de los afectados considera que el aspecto actual de la calle desmerece el hecho de que alberga varios edificios importantes, entre los que se encuentra el Banco de España. Además, critica que la peatonalización parcial de Santa Catalina, la calle en la que desemboca Durán Loriga, les ha privado del giro a los Cantones y, por tanto, de su salida más rápida de la ciudad.

Respuesta municipal

Los vecinos señalan que ya han tenido varias reuniones con los diferentes departamentos municipales, como Movilidad e Infraestructuras, sin que se haya llegado a una solución. Desde María Pita replican que “somos conscientes de las peticiones de los vecinos y las estudiaremos, es evidente que cuando se mejora la calidad urbana de la zona, como hemos hecho en los Cantones y San Andrés, todas las calles quieren sumarse”. En ese sentido, lo considera una prueba de su éxito.

Pero las quejas de los vecinos se acumulan y, a los problemas antes citados, se suman otros como la presencia de sintecho que duermen en los portales y entidades bancarias (llegando a impedir el uso de los cajeros automáticos), y la suciedad, pavimento en mal estado y la falta de iluminación.