Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Dos vuelos desviados en A Coruña por la niebla

El vuelo de Madrid regresó a Barajas y el de Milán aterrizó en Vigo

Ep
11/08/2026 10:41
Jornada de niebla en Alvedro
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La baja visibilidad por la niebla con la que ha amanecido este martes el aeropuerto coruñés de Alvedro ha obligado a desviar dos vuelos a primera hora.

En concreto, según han confirmado fuentes de Aena, un vuelo procedente del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez ha regresado al aeropuerto madrileño.

Un avión de Binter Canarias destino Gran Canaria despegó ayer de Alvedro

¿Por qué hay aviones que sobrevuelan A Coruña desde hace semanas?

Más información

También ha tenido que ser desviado por baja visibilidad un vuelo que partió del aeropuerto de Milán con destino el aeródromo coruñés. En este caso, aterrizó en el aeropuerto de Peinador, en Vigo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Incendio en Baltar

Extinguido el incendio de Rodeiro tras quemar 26 hectáreas
EFE
Brad Pitt IN SPAIN

Brad Pitt habla de sus momentos más dolorosos: pensamientos suicidas y dejar la abstemia
EFE
El ideal gallego

Dos vuelos desviados en A Coruña por la niebla
EP
Cigala incautada por la Guardia Civil de camino a A Coruña

Intervenidos de camino a A Coruña 146 kilos de cigala sin documentos legales
EP