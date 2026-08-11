Desconvocada la huelga de hostelería y hotelería en A Coruña de cara al eclipse

La plaza de María Pita abarrotada con cruceristas en las terrazas Quintana

Patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga de hostelería y hotelería prevista para el miércoles día 12, jornada del eclipse total de sol en A Coruña. A falta de matizar y perfilar la letra pequeña, de la reunión de siete horas que ambas partes han mantenido en la Escuela de Relaciones Laborales sale un nuevo convenio para ambos sectores, en el que se incluyen subidas salariales y otras garantías y mejores que demandaban los trabajadores.

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Es prácticamente el punto final a más de un año y medio de negociaciones. "Hemos firmado un gran acuerdo", reconoce Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. "Todos hemos salido descontentos de la reunión, lo que significa que el acuerdo es bueno para todos", añade, además de reconcer "tiranteces" y "un esfuerzo muy grande por parte de todos los implicados".

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Los empresarios del sector turístico se preparan con tranquilidad y alivio para lo que promete ser una jornada histórica. "Tenemos muchos barcos, al Real Madrid y un eclipse de sol, ahora toca trabajar como sabemos", advierte Cañete. Por su parte, los trabajadores afrontarán la jornada con el horizonte de una segura revalorización de su salario y una mejora en las condiciones del día a día.

Los puntos del acuerdo

Según el acta del acuerdo de la comisión de mediación prevista, los puntos del principio de acuerdo contemplan, en primer lugar, un incremento salarial. “As partes acordan unha suba salarial para o ano 2025 de 500 euros lineais pagadeiros a máis tardar o 31 de outro de 2026, en función da xornada realizada no ano 2025, e que non serán aplicados ás táboas salariais”, explican los sindicatos. “Igualmente, terá lugar unha suba do 3% para o 2026 pagadeira a 31 de decembro de 2026, un incremento do 3,5% para 2027 e do 3% no 2028, todas aplicables ás táboas salariais, e revisables segundo o IPC de cada ano”, añade.

Otro de los puntos conflictos era el referido a las bajas y la incapacidad temporal. “As empresas acoliidas ao convenio de hostalaría da provincia da Coruña aboarán o 100% do complemento de IT segundo o establecido no convenio actual, salvo que finalice o contrato de traballo de duración determinada, no que non terán que efectuar ningún complemento”, explican los firmantes del acuerdo.

Sigue activo el calendario de negociaciones y se establece el próximo 17 de septiembre a las 11.00 horas, en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais de Santiago de Compostela la próxima cita, para que existirá “paz social durante a negociación do convenio colectivo”, según indican los convocantes de la huelga, CCOO, UGT y CIG.