Arteixo y Culleredo entran en alerta por escasez de agua y casi toda el área coruñesa, en prealerta

Trabajos de limpieza en el río Mendo Archivo El Ideal Gallego

La Xunta ha decidido activar la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, dos cuencas que estaban ya en prealerta desde hacía un mes. Asimismo, ha acordado aplicar medidas equivalentes a un escenario de alerta, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona.

Además, entran en prealerta por escasez moderada de agua otras cuatro unidades territoriales de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, concretamente, las UTE del río Tambre y ría de Muros; del río Grande, en Camariñas; del río Mendo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro.

Así lo ha acordado este martes la Oficina Técnica da Seca, que ha estado presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que han asistido también otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

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En este sentido, para la declaración de la alerta se ha tenido en cuenta el descenso "importante y continuado" que experimentan desde la primavera los caudales circulantes y el volumen de agua embalsada en estas tres cuencas.

Asimismo, en el caso de las cuatro unidades territoriales que pasan de normalidad a prealerta, se han valorado los bajos valores de los indicadores de escasez durante un período de tiempo continuado y, en el caso concreto del río Grande, el acusado y reciente descenso de las aportaciones hídricas, con una reducción del caudal superior al 50% en el mes de julio.

En concreto, los 32 ayuntamientos afectados por la alerta son Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, de la UTE río Lérez; Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, del río Anllóns; y Baiona.

La situación de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. De hecho, en este escenario los municipios tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

En este caso, los ayuntamientos afectados y no incluidos ya en las zonas de alerta son: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar, de la UTE río Tambre y ría de Muros; Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo, de la UTE río Grande; Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol e Guitiriz, del río Mendo y ría de Betanzos; y Alfoz, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro, de la cuenda del río Landro y río Ouro.